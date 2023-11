Nigeria : Yemi Alade pousse un coup de gueule contre les critiques sur son célibat

Yemi Alade subit de fortes pressions de sa famille, ses proches et des abonnés qui lui demandent de se marier. La chanteuse nigériane a trouvé l’occasion pour les recadrer au cours d’une interview radio.

Yemi Alade : (...) personne ne peut m’obliger à me marier’’

La chanteuse nigériane, Yemi Alade est très frustrée. Artiste féminine de renommée internationale avec plusieurs distinctions, sa situation matrimoniale fait l’objet de débat sur les réseaux sociaux. Les tirs groupés réguliers agacent l’artiste. Les internautes ne sont pas les seuls à mettre la pression sur Yemi Alade pour se trouver un homme avec qui elle va partager sa vie.

Ses parents et ses proches l’obligent aussi à se mettre en couple. La chanteuse de 34 ans qui en a marre a tapé du poing sur la table lors d’une interview sur une radio dénommée Cool FM. Elle a souligné qu’elle ne va pas céder à l’influence des internautes, de sa famille et de ses amis.

‘’Les gens se marient souvent, surtout vers la fin de chaque année. Je ne me sens pas sous pression. Quand le moment sera venu, cela arrivera. Il est difficile de résister à la pression familiale, car elle vient des personnes que je respecte et que j’admire, qui insistent pour que je me marie. Cependant, je crois que s’ils ont vraiment à cœur mes meilleurs intérêts, ils seront patients avec moi, car trouver le bon partenaire est plus crucial que de simplement se marier. Sinon, personne ne peut m’obliger à me marier’’, dit-elle.

Cependant, il faut rappeler qu’il y a quelques mois, Yemi Alade a fait face une polémique selon laquelle elle entretenait une relation amoureuse avec le président du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé. Un influenceur avait même rajouté que l’artiste nigériane était enceinte. Des rumeurs que la diva a vite fait de démentir.