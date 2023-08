Espagne : La chanteuse nigériane, Yemi Alade a failli perdre la vie

Dieu a sauvé la vie de l’artiste nigériane, Yemi Alade. Elle a frôlé la mort dans un accident de la route lors d’une tournée en Espagne. C’est elle-même qui a donné l’information sur les réseaux sociaux.

Les fans de l’artiste nigériane, Yemi Alade peuvent remercier le Tout Puissant. L’interprète de la la célèbre chanson ‘’Johnny’’, a failli passer de vie à trépas au cours d’une tournée en Espagne. C’est la chanteuse elle-même qui l’a annoncé le mardi 22 août dans une publication sur son compte Instagram. Tout en déclarant qu'elle a eu un accident de la circulation qui s’est produit entre Barcelone et Benicassim.

En outre, elle a mis aussi en ligne une vidéo où elle recevait des soins dans un centre médical de Barcelone en Espagne où elle révélait qu’elle s’en était sortie avec des blessures légères. ‘’Le 17 août, nous avons eu un accident de voiture, quelque part entre Barcelone et Benicassim en Espagne, à 12h06 (midi). J’ai également eu une urgence médicale mineure due à l’épuisement après avoir joué sur scène 7 heures après l’incident le même jour. Et d’une manière ou d’une autre, je me suis retrouvée à la soirée après (pardonnez-moi, mon esprit avait besoin de bonnes vibrations)’’, écrit-elle.

La star nigériane a également rendu gloire à Dieu de l’avoir épargné d’une mort probable. ‘’La vie est pour les vivants… Je ne voulais pas partager cela, mais le destin en a décidé autrement, mais mon Dieu pourvoira. Le sang de Jésus a parlé pour nous. Je n’ai perdu qu’un ongle, tout s’est passé si vite. Rien n’est trop soudain ou trop compliqué pour Dieu. Sa grâce est plus que suffisante’’, ajoute-t-elle. Malgré l’accident qu’elle a eu, Yemi Alade a donné une prestation quelques heures plus tard à son public espagnol.