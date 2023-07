CAN 2023 : Alpha Blondy, Yemi Aladé, Didi B…en featuring pour l’hymne officiel de la compétition

Magic System ne sera pas le seul groupe musical qui à mettre son empreinte musicale sur la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Six autres artistes ivoiriens et africains vont également poser leur voix pour la réalisation des autres chansons de la compétition.

CAN 2023, Alpha Blondy, Yemi Aladé, Josey, Roseline Layo, Suspect 95 et Didi B au micro

Le groupe Magic System est déjà connu pour être la formation musicale qui va composer l’hymne officiel de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui va se dérouler en janvier 2014 sur les terres ivoiriennes. Et le titre de cette chanson officielle est baptisé ‘’Akwaba’’, comme le nom de la mascotte de cette CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

A’Salfo, Manadja, Goudé et Tino ont déjà affûté leur arme en studio pour la réalisation de cet hymne officiel en France qui a vu la visite en studio du président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Yacine Idriss Diallo.

En plus des quatre magiciens d’Anoumabo, d’autres artistes ivoiriens et africains vont avoir leur mot à dire dans la célébration en musique du football continental. Six artistes de renom vont participer également à travers quatre titres qui seront pilotés par Universal Music Africa. Toutes ces chansons en featuring seront l’affaire d’Alpha Blondy, Yemi Aladé, Josey, Roseline Layo, Suspect 95 et Didi B.

Quelle sont les dates de la CAN 2023 ?

Le match d'ouverture de la CAN 2023 se jouera à Abidjan le 13 janvier. La CAF a déjà confirmé les dates du match d'ouverture et de la finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire malgré le retard redouté dans la livraison des infrastructures. La dernière visite des autorités sportives du continent à Abidjan a permis de rassurer sur la bonne marche des travaux. La compétition débutera bien à Abidjan au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé le 13 janvier 2024.