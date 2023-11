Burkina : Ibrahim Traoré supprime des privilèges des missions diplomatiques

Au Burkina Faso, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur a annoncé dans une note adressée aux missions diplomatiques que désormais, le pays se réserve le droit de scanner et d'ouvrir tout colis arrivant de l'extérieur quelle que soit la porte d'entrée.

Burkina Faso : Les colis des missions diplomatiques désormais passés au peigne fin

Le but de cette nouvelle décision prise par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur du Burkina Faso est de lutter contre le terrorisme et permettre au pays de retrouver l'entièreté de son territoire.

En effet, les autorités burkinabè, à leur tête le capitaine Ibrahim Traoré, informent dans une note officielle destinée aux missions diplomatiques et consulaires, aux organisations internationales interafricaines accréditées au Burkina Faso que dorénavant, elles se réservent le droit "de scanner, voire d'ouvrir tout colis arrivant de l'extérieur quelle que soit la porte d'entrée du pays".

Selon le ministère des Affaires étrangères, cette nouvelle mesure permettra d'apporter une réponse adéquate à la lutte contre le terrorisme et de déjouer la perfidie en cours.

Nathalie Yamb a salué la décision de la junte au pouvoir au Burkina Faso. "Le Burkina Faso suspend les privilèges de la valise diplomatique. On utilise toujours les canaux couverts par les conventions internationales pour déstabiliser nos pays. Onu, France et compagnie sont champions en la matière. Exemple: On te dit que ce sont des caisses de dons humanitaires que l’ONU est en train d’acheminer, alors qu’à l’intérieur, il y a des armes. La perfidie est interdite dans les relations internationales. À partir du moment où tu la subis, tu as le droit de te protéger. J’espère que les autres suivront cet exemple. Trop fière de ce gouvernement et de la ministre des affaires étrangères Olivia Rouamba", a commenté la militante camerounise dans un tweet.