Insécurité grandissante en Afrique du Sud : la ministre des transports victime de braquage

En Afrique du Sud, l'insécurité prend de plus en plus d'ampleur dans le pays. Alors qu'elle circulait librement mardi dernier sur une autoroute près de la capitale Johannesburg, la voiture dans laquelle se trouve la ministre des transports, Sindisiwe Chikunga, a été attaquée par des individus non encore identifiés.

La voiture de la ministre des transports attaquée par des individus armés en Afrique du Sud

Selon le ministère des transports, tout semble indiquer que l'attaque de la voiture de la ministre Sindisiwe Chikunga a bien été planifiée. En effet, des pointes ont été installées sur la route afin de crever les pneus du véhicule. Une fois la voiture immobilisée, des individus armés, trois au total, se sont jetés aussitôt sur les passagers et ont dérobé les objets de valeur et deux armes des gardes du corps de la ministre. En maintenant une arme braquée sur la tempe de la ministre des transports, ils lui ont réclamé de l'argent.

Bien qu'aucun blessé n'ait été enregistré au cours de cet incident, la police a tout de même ouvert une enquête pour démasquer les auteurs de ce braquage à main armée.

Cette nouvelle attaque montre à suffisance le niveau élevé et de plus en plus inquiétant de l'insécurité dans ce pays. Et cela confirme d'ailleurs les statistiques des Nations unies qui indiquent que plus de 6 200 meurtres ont été enregistrés par la police au deuxième trimestre de l'année 2023. Aussi, lors de cette même période, les mêmes statistiques font état de ce que plus de 500 braquages ont été recensés de manière quotidienne.