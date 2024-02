Les fans peuvent enfin avoir l’esprit tranquille. Victimes d’un grave accident au retour de la Côte d’Ivoire, Aïcha Trembler, DJ Domi et leur staff ont regagné leur domicile après des soins appropriés à l’hôpital de Bobo Dioulasso.

Imilo Lechanceux : ‘’Ils sont tous rentrés chez eux’’

Aïcha Trembler et DJ Domi étaient il y a quelques semaines en terre ivoirienne pour une tournée qui a concerné une vingtaine de localités avec une forte présence de population burkinabé. Aux termes de cette tournée et quelques émissions télé, les deux artistes et leur staff ont été victimes d’un grave accident le jeudi 08 février à leur retour au pays dans le village de Houndé.

Quelques heures après l’accident, le chanteur et producteur burkinabé, Imilo Lechanceux avait dans une publication sur sa page Facebook indiqué qu’il a donné les nouvelles à chaque instant des victimes pour ne pas donner la sueur froide aux fans. Dans un nouveau post en fin d’après-midi sur ses réseaux sociaux, l’artiste a encore rassuré les fans avec de nouvelles reluisantes concernant Aïcha Trembler, DJ Domi et toute l’équipe.

Selon les propos de Imilo Lechanceux, tout le monde se porte bien et ils sont tous rentrés à la maison. ‘’Nous vous faisons le dernier point lié au malheureux accident de l’artiste Dj Domi, Aicha Trembler et leurs Staffs…toute l’équipe est arrivée hier nuit (NDLR : jeudi 8 février) à Bobo-Dioulasso et ont été prise en charge à l’hôpital Sanou Sourou où ils ont tous été soumis à des examens médicaux et des scanners…à la suite des résultats ils tous été autorisé à rentrer chez eux et à poursuivre des soins à domicile avec des prescriptions d’ordonnances…il n’y a aucun cas grave et le manager Lé Zulu qui était le cas préoccupant ne traîne aucune séquelles graves et il sera rétabli avec quelques jours de repos’’, précise-t-il.

Le service médical; les acteurs du showbiz et les fans ont été aussi remercié par le chanteur et producteur burkinabé. ‘’Nous remercions une fois de plus l’équipe médicale de l’hôpital Sanou Sourou pour sa diligence… Nous remercions l’ensemble des acteurs culturels…des bonnes volontés…des autorités qui n’ont ménagé aucun effort pour être aux nouvelles et à la prise en charge de l’équipe. Puisse Dieu rendre au centuple vos bienfaits !!!’’, souligne-t-il.