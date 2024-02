Les Eléphants de Côte d’Ivoire sont pour la 5ème fois en finale d’une phase de la CAN et qui se joue au pays. Ils rencontre le dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé les Super Eagles du Nigéria. Avant ce match décisif, le Président de l’Assemblée Nationale, Adama Bictogo, apporte ses encouragements et son soutien au coach et à l’équipe.

Adama Bictogo : ‘’Je sais que vous ferez ce qu’il faut pour gagner’’

La Côte d’Ivoire a eu son ticket pour la finale de la CAN 2023 qui aura lieu le dimanche 11 février à 20h au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. Elle a battu de fort belle manière sur le score de 1 à 0 le mercredi 7 février sur la même pelouse d’Ebimpé l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo (RDC).

Quelques autorités ivoiriennes étaient présentes aux côtés des Eléphants pour les accompagner à la victoire. Au rang de ceux-ci, il y avait la Présidente du Sénat, Kandia Camara, le Président de l’Assemblée Nationale, Adama Bictogo, les Ministres d’Etat, Téné Birahima ouattara et Kobenan Kouassi Adjoumani ainsi que l’ancien Ministre Philippe Légré.

Après leur qualification de la Côte d’Ivoire, ils ont jubilé sur les gradins et par la suite dans les vestiaires avec l’entraîneur Emerse Faé et les joueurs. Les ivoiriens croisent le fer contre les Super Eagles du Nigéria en finale. Dans le même exercice, le Président de l’hémicycle ivoirien, Adama Bictogo a félicité sur sa page Facebook dans la soirée du jeudi 8 février le coach ivoirien et l’équipe pour la brillante victoire contre les Léopards du Congo. ‘’Mon cher Emerse Faé, la rencontre de demi-finale que vous venez de remporter brillamment face à l’équipe de la République Démocratique du Congo vous permet d’accéder à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023). Hier soir (NDLR : mercredi 7 février), toute la population ivoirienne était à vos côtés pour affronter vos adversaires. Vous avez su relever ce défi avec beaucoup de panache et de rigueur, soutenu par un fantastique public venu très massivement au Stade Olympique Alassane Ouattara à Ebimpé’’, écrit-il.

En même temps, le Président de la chambre basse ivoirienne et par ailleurs Président d’honneur du Comité National de Soutien aux Éléphants (CNSE), a également encouragé pour l’ultime rencontre contre le Nigéria Emerse Faé et ses hommes. ‘’Votre magnifique victoire vous place désormais dans des conditions idéales pour affronter dimanche prochain le Nigeria en finale de la CAN 2023. Je sais que vous ferez ce qu’il faut pour gagner. Au nom des députés de la Nation, et en mon nom personnel, je vous remercie de bien vouloir transmettre à chacun de vos joueurs mes plus sincères compliments et tous mes encouragements pour l’ultime étape du tournoi. Avec mes plus cordiales amitiés’’, souhaite-t-il.