Le Togo crée une force pour sécuriser les élections

Au Togo, les préparatifs des prochaines consultations électorales s’accélèrent. Le gouvernement, réuni jeudi en conseil des ministres, a créé par décret la “Force Sécurité Élections Législatives et Régionales 2024” (FOSELR 2024).

Composée des forces de défense et de sécurité (Police nationale, Gendarmerie nationale et Réserve opérationnelle), la FOSELR est destinée à garantir la sécurité et à préserver un climat de paix et de sérénité sur le territoire national avant, pendant et après les élections législatives et régionales de 2024.

Placée sous la supervision de la commission électorale nationale indépendante (CENI) et le commandement opérationnel du ministère chargé de la sécurité, son organisation décentralisée tiendra compte du plan de maillage du territoire par les forces de sécurité, et pourra être ajustée en fonction des circonstances, a précisé l’exécutif.

Pour rappel, les autorités togolaises ont fixé la date des élections legislatives et régionale au 13 avril 2024. La campagne s’ouvrira le jeudi 28 mars à 0h et prendra fin le jeudi 11 avril à 23h 59min, soit une durée de 15 jours.