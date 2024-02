Au Togo, les dates des prochaines consultations électorales sont désormais connues. Le gouvernement, réuni en conseil des ministres à Lomé ce jeudi 08 février, a fixé par décret, la date des législatives et régionales au samedi 13 avril 2024, convoquant ainsi le corps électoral.

Togo : les élections législatives et régionales fixées au 23 avril

Les autorités togolaises ont annoncé la date des élections législatives et régionales. Conformément aux dispositions du code, le vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité, des forces paramilitaires et de la réserve opérationnelle, est fixé à 72 heures avant le jour du vote général. Selon un communiqué de la présidence, l’objectif de cette mesure est de permettre d’assurer la sécurité des citoyens durant le vote et de maintenir la paix et la quiétude des populations, particulièrement dans un contexte sécuritaire préoccupant.

PUBLICITÉ

Également, l’exécutif a procédé à la fixation des dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale. Ainsi, pour le scrutin couplé annoncé, la campagne s’ouvrira le jeudi 28 mars à 0h et prendra fin le jeudi 11 avril à 23h 59min, soit une durée de 15 jours.

En ce qui concerne le cautionnement à verser, le montant a été fixé, via décret, à 500.000 FCFA par candidat, pour les législatives, et à 200.000 FCFA par candidat, pour les régionales. En outre, ces montants sont réduits de moitié pour les candidates aux deux élections, conformément aux dispositions du code électoral du pays.