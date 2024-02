Les services de communication de la présidence du Togo, ont annoncé ce mercredi, que le pays a intégré l’Organisation des Etats Américains (OEA) en qualité d’observateur permanent.

Le Togo obtient un statut d’observateur permanent à l’OEA

Le Togo poursuit la diversification de ses partenariats sur l’échiquier diplomatique international. Le pays vient en effet de rejoindre l’Organisation des États Américains (OEA), en qualité d’Observateur Permanent.

L’intégration a été officialisée le 26 janvier dernier à Washington DC (USA), à la faveur d’une cérémonie de remise de lettres de créance, entre l’ambassadeur du Togo, Frédéric Edem Hegbe, et le Secrétaire général de l’institution, Luis Almagro.

Selon la présidence, les échanges à l’issue du cérémonial ont été l’occasion pour l’ambassadeur du Togo, d’exposer les ambitions du Togo, conformément à sa feuille de route et ses potentialités. Particulièrement, un point a été fait sur l’engagement du pays sur les questions de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme, en phase avec les objectifs de l’Organisation.

Pour rappel, l’OEA est une organisation intergouvernementale créée en 1948 et qui regroupe la plupart des gouvernements des États d’Amérique. Elle met notamment en place des programmes et projets visant à réduire la pauvreté, à améliorer l’éducation, à renforcer la santé publique, à promouvoir le commerce et l’investissement, ainsi qu’à résoudre les conflits. « Pour le Togo, il s’agit d’une nouvelle plateforme permettant d’explorer d’autres pistes de coopération », note la présidence du Togo.