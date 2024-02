À l’occasion de la JIF 2024, Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, a adressé un message aux acteurs du genre.

La 47e édition de la Journée internationale des droits des femmes (JIF) est célébrée chaque année dans le monde le 8 mars. Le JIF 2024 a été lancé jeudi 1er février à Abidjan autour du thème national «Agir ensemble pour l’égalité : éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme».

A cette occasion, la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a expliqué que cette journée dédiée aux femmes est une opportunité pour les gouvernants de faire le bilan des acquis en matière d’égalité de chance homme-femme dans leurs pays respectifs.

En rapport avec le thème, elle a appelé à la solidarité de tous les acteurs à l’union des forces pour atteindre une véritable autonomisation des femmes.

« L’éradication de la pauvreté cache, dans le contexte d’aujourd’hui, un enjeu d’égalité qui engage les institutions et exige des financements de grande ampleur », a fait savoir Nassénéba Touré.

Par ailleurs, la ministre ivoirienne a salué la volonté du président ivoirien Alassane Ouattara d’œuvrer à la promotion des droits des femmes en Côte d’Ivoire avec notamment, les différentes générations du Programme social du gouvernement (PS-Gouv), qui met en avant le principe de solidarité et de réduction des disparités contenu dans le Plan national de développement 2021-2025.

Nassénéba Touré a également rappelé les actions de la Première dame, Mme Dominique Ouattara, marraine statutaire de la JIF qui, dans le cadre de la mise œuvre du FAFCI, donne tout son sens au financement par la solidarité pour éradiquer la pauvreté.

Par la suite elle a décliné les grandes articulations de cette édition marquée par des sessions scientifiques avec des colloques et des panels, des actions de solidarité avec des consultations juridiques et psychosociales, des moments récréatifs avec le sport et la culture.

Elle a conclu par un appel à tous les acteurs et à toutes les femmes de Côte d’Ivoire à s’impliquer pour faire de cette édition, un véritable pan pour l’autonomisation des femmes.

« Peu importe ton statut social, ta voix compte dans l’amélioration de tes droits,viens donc prendre part à la commémoration de la JIF 2024, qui est la célébration de toutes les femmes sans distinction aucune » a-t-elle lancé.

Pour sa part, Mme Pascaline Menono, représentant Mme Setcheme Jéromine, représentante résidente par intérim de ONU-Femmes CI, a réitéré sa volonté de toujours accompagner le gouvernement ivoirien pour l’égalité des chances entre hommes et femmes. Elle a donc affirmé qu’il est important d’augmenter les investissements de manière exponentielle en faveur de l’égalité des sexes et des droits des femmes, de soutenir les mécanisme nationaux en faveur de l’égalité des sexes, ainsi que les mouvements des femmes , pour exercer une plus grande influence sur les décisions prises.

Elle salué le leadership de la ministre Nassénéba Touré qui a permis à la Côte d’Ivoire d’être élue à la vice-présidence du bureau exécutif de ONU-FEMMES.

Instituée par la Résolution 32/142 du 16 décembre 1977 des Nations Unies, la Journée Internationale des droits des Femmes (JIF) consacre chaque année un mois d’intenses réflexions sur la nécessité de créer les conditions les plus idoines pour favoriser l’épanouissement de la femme et sa pleine participation à la vie de l’humanité.