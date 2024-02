Jean-Marc Yacé, maire de la commune de Cocody, a rencontré Ibrahim Cissé Bacongo, le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan.

Jean-Marc Yacé engagé à collaborer avec Cissé Bacongo

Jeudi 7 février 2024, Ibrahim Cissé Bacongo a échangé avec Jean-Marc Yacé. Le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan et le maire de la commune de Cocody ont échangé autour de la lutte contre le désordre urbain, l’insalubrité et l’assainissement.

« J’ai souligné l’importance d’une collaboration étroite entre nos services pour une efficacité maximale. Le maire a salué mon engagement et exprimé sa volonté de coopérer pour le bien des habitants de la commune présidentielle. Nous nous sommes également engagés à trouver, surtout, des solutions concrètes à la réhabilitation des bassins de rétention des eaux pluviales et à la prolifération des mendiants dans les rues du District autonome d’Abidjan », a indiqué l’ex-maire de Koumassi après la rencontre.

Dès sa nomination en tant que ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan en remplacement de Robert Beugré Mambé, promu Premier ministre, Ibrahim Cissé Bacongo a annoncé sa volonté de rencontrer tous les maires de la capitale économique de la Côte d’Ivoire. « La concertation avec les autorités locales, les acteurs économiques et les citoyens constituera la pierre angulaire de notre démarche », avait-il dit.

Ainsi, il a déjà eu des échanges avec Danho Claude Paulin et Ehouo Jacques, respectivement maire d’Attécoubé et premier magistrat du Plateau. Il a aussi rencontré Adama Bictogo, maire de la commune de Yopougon, même si l’atmosphère était un peu tendue avant la rencontre à cause du déguerpissement lancé par Cissé Bacongo au quartier Gesco.