La plateforme Numbeo a établi le classement des pays les plus sûrs d’Afrique en 2024. Dans ce classement, la Côte d’Ivoire est absente du top 10, mais elle se classe en 15è position, devant le Cameroun. Le tableau des données affiche un taux de criminalité « modéré » pour la Côte d’Ivoire.

Pays les plus sûrs d’Afrique en 2024 : quel est le classement de la Côte d’Ivoire

Numbeo a enquêté sur 24 pays africains dans son rapport 2024 des pays les plus sûrs d’Afrique. Sur les 24 pays évalués, la Côte d’Ivoire, pays d’hospitalité, occupe la 15è place avec Indice de criminalité fixé à 57,1 et un indice de sécurité fixé à 42,9. Quant au Cameroun, il est logé au 18è rang. Son indice de criminalité affiche 63,5 et son indice de sécurité est à 36,5.

Selon la plateforme de classement, « les niveaux de criminalité inférieurs à 20 comme très faibles, les niveaux de criminalité entre 20 et 40 comme faibles, les niveaux de criminalité entre 40 et 60 comme modérés, les niveaux de criminalité entre 60 et 80 comme élevés et les niveaux de criminalité supérieurs à 80 comme très élevés ». Ainsi, avec 57,1, la Côte d’Ivoire a un niveau de criminalité modéré contrairement au Cameroun qui est dans la catégorie des « niveaux de criminalité élevés », avec 63,5.

En ce qui concerne l’indice de sécurité, la Côte d’Ivoire est à 42,9 contre 36,5 pour le Cameroun. Ces données signifient simplement que la Côte d’Ivoire est plus sécurisée (sûre) que le Cameroun. Ce qui justifie son avance sur le Cameroun sur la liste des pays les plus sûrs d’Afrique.

Au plan international, sur 146 pays évalués, la Côte d’Ivoire est 113è derrière la France (110è), le Kenya (111è) et le Bahamas (112è). Sur la liste des 146 pays identifiés à travers le monde, on retrouve le Cameroun à la 126è place.

Quels sont les pays les plus sûrs d’Afrique de l’Ouest ?

Dans la zone Ouest africaine, seulement trois pays ont été pris en compte dans le classement de Numbeo. Par ordre de mérite, on a : le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Nigeria. Comme l’indique le tableau, le Ghana a l’indice de criminalité le plus bas (43,9) et l’indice de sécurité le plus élevé (56,1).

Quels les pays les plus sûr d’Afrique centrale ?

L’Afrique centrale est représentée par l’Angola et le Cameroun. Ils ont tous deux des niveaux de criminalité élevés (66,5 et 63,5) et de faible taux cde sécurité (33,5 et 36,5).

Quel est le top 10 des pays les plus sûrs d’Afrique ?

La tête d’affiche du top 10 est occupée par le Ghana, 25è au plan mondial. Les 10 premiers pays sur la liste des pays les plus sûrs d’Afrique sont :

1- Rwanda

2- Ghana

3- Tunisie

4- Soudan

5- Zambie

6- Maroc

7- Egypte

8- Maurice

9- Ethiopie

10- Botswana

Andorre, le premier pays le plus sûr au monde

L’un des plus petits Etats en Europe, Andorre trône en tête du classement des pays les sûrs au monde. Son indice de criminalité affiche 12,9 et l’indice de sécurité marque 87,1, le niveau le plus élevé de la liste.

Ce petit pays se situe entre la France et l’Espagne, avec une superficie de 468 km². En 2021, la population du pays était évaluée à 79 034 habitants, selon la Banque mondiale.

Top 10 des pays les plus sûrs au monde

Dans le top 10 des Etats les plus sûrs, Andorre est suivi des Emirats Arabes Unis (2è) ; du Qatar (3è) ; de Taïwan (4è) ; Oman (5è) ; Île de Man (6è) ; Hong Kong (7è) ; Arménie (8è) ; Japon (9è) ; Singapou (10è).

