Pour la toute première fois, Jean-Louis Gasset a pris la parole après son départ du banc des Eléphants de Côte d’Ivoire. Le technicien français s’est dit heureux pour le parcours des Eléphants, qualifiés pour la finale de la CAN 2023.

CAN 2023 : Jean-Louis Gasset fier du parcours des Eléphants

À la tête des Eléphants après le départ de Patrice Beaumelle, Jean-Louis Gasset a conduit la sélection ivoirienne à la CAN 2023 à domicile. Si le technicien farnçais passé par l’AS Saint-Etienne a bien débuté le tournoi avec une victoire contre Guinée-Bissau (2-0), la défaite contre le Nigeria (1-0) et l’humiliation subie (4-0) contre le Nzalang Nacional de la Guinée-Équatoriale a précipité son départ.

Avec 3 points en trois journées, la FIF a décidé de le limoger pour résultats insuffisants. Dans la foulée, l’ancien international ivoirien Emerse Faé a été nommé intérimaire. Et depuis lors, les résultats sont positifs avec à la clé, une qualification en finale de la CAN.

Au micro de L’Équipe, Jean-Louis Gasset a exprimé sa joie de voir les Eléphants se hisser à finale. «Je suis fier des Éléphants, heureux. Mon départ a ramené de l’apaisement. On se dit, c’était lui le coupable et ça protège les autres. Il fallait voir la mort de près peut-être pour rebondir », a déclaré le Français.

Par ailleurs, Jean-Louis Gasset est notamment revenu sa décision de sélectionner Sébastien Haller et Simon Adingra malgré leur blessure au début de la compétition. « Certains ne comprenaient pas pourquoi j’avais gardé Haller et (Simon) Adingra. Voilà… Et les deux marquent, j’étais tellement heureux. Je rêve de voir Haller marquer le but de la finale. Il le mérite tellement », a-t-il ajouté.

Le Montpellierain sera sans doute le premier supporter des Eléphants ce dimanche au stade Alassane Ouattara. La Côte d’Ivoire affrontera les Super Eagles du Nigeria en finale de la CAN 2023.