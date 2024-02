Après avoir aidé les Éléphants de Côte d’Ivoire à remporter la CAN 2023, le coach Emerse Faé est en voie d’être prolongé à la tête de la sélection ivoirienne. Et cela semble être confirmé si on s’en tient à la dernière publication de l’actuel patron du banc des Éléphants sur ses canaux officiels.

Le coach Emerse Faé en passe d’être prolongé sur le banc des Éléphants

Quelques heures après avoir été reçu par le président Alassane Ouattara, le remplaçant de Jean-Louis Gasset sur le banc des Éléphants a laissé certains indices sur son avenir avec l’équipe de Côte d’Ivoire. En effet, Emerse Faé a publié ce mercredi un message de remerciement aux autorités à divers niveaux pour lui avoir fait confiance. Dans son message, le principal intéressé a indiqué en filigrane qu’il reste entraineur des Éléphants et s’est même projeté sur les prochaines échéances, à savoir la CAN 2025 et la Coupe du monde 2026.

« Merci au président de la République pour cet honneur d’être décoré. Merci au peuple ivoirien pour tout le soutien. Merci au président de la FIF Idriss Diallo pour votre confiance. Dès mars, le travail reprend. Objectifs, CAN 2025 et Coupe du monde 2026 », a publié Emerse Faé sur son compte officiel. Toute chose qui montre que le natif de Nantes aurait déjà la confiance de ses patrons à la FIF.

À noter que lors de la rencontre avec le président de la république, le chef de l’État Alassane Ouattara a récompensé le coach Emerse Faé avec une enveloppe de 100 millions de FCFA (153 437 euros). Ses poulains en ont reçu 50 millions de FCFA et une villa d’une valeur de 50 millions de FCFA chacun.