Les autorités de la transition, dans le journal de la télévision d’État ORTM, ont annoncé avoir récupéré de forces les données électorales qui auraient été prises en otage par l’entreprise française Idemia. Bien que ces données soient acquises de façon illégale, les informaticiens maliens qui ont dirigé l’opération d’hacking de l’entreprise française ont été largement félicitée par le gouvernement.

Récupération des données électorales : le Mali a procédé par cyberattaque

Le gouvernement malien affirme avoir piraté une entreprise française afin de récupérer des données électorales confidentielles appartenant au pays. En effet, les autorités du Mali soutiennent que cette action était nécessaire pour protéger l’intégrité du processus électoral et prévenir toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays.

L’information a été diffusée au journal de la télévision d’État ORTM, dans la soirée du mardi 13 février 2024. Ces experts en informatique ont réussi à récupérer tous les documents, données administratives à vocation d’État civil.

Pour les autorités maliennes, il s’agit d’une victoire significative dans le secteur numérique pour un processus électoral transparent et sécurisé. L’exploit a été salué par le président Assimi Goïta et le ministre colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration territoriale, en charge des élections.

Les autorités de la transition avaient évoqué le bras de fer entre le Mali et l’entreprise française comme l’une des raisons de la non tenue de l’élection présidentielle. Maintenant que l’efficacité des ingénieurs en sécurité informatique a été prouvée, le Mali se sent davantage armé pour défense sa souveraineté.