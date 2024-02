Global Finance a dévoilé les pays les plus riches d’Afrique et du monde en 2024, selon la valeur du produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA). Dans le classement africain, la Côte d’Ivoire s’illustre très positivement en se positionnant devant le grand Nigeria, le Ghana et le Cameroun.

Pays les plus riches d’Afrique (PIB-PPA) : quel est le classement de la Côte d’Ivoire ?

Selon Global Finance, qui a exploité les données contenues dans « Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2023 », publié par le FMI, la Côte d’Ivoire est classée 138è au plan international sur la liste des pays les plus riches au monde. Au plan africain, la Côte d’Ivoire dicte la loi au Nigeria et au Ghana et se classe en 17è position avec 6 960 dollars de PIB-PPA par habitant.

Le Ghana suit directement la Côte d’Ivoire avec 6 905 dollars. Quant au Nigeria, il vient après le Kénya avec 6 148 milliards de dollars à la 20è place. On retrouve le Cameroun (22è) un peu plus loin avec 4 661 dollars.

Comparativement aux données de 2023, le leader africain de la production de cacao n’a pas changé de rang. Par contre, la valeur du PIB par habitant a connu une régression. En 2023, cette valeur s’établissait à 7011 dollars pour la Côte d’Ivoire.

Premier producteur du cacao et de noix de cajou, « la Côte d’Ivoire enregistre l’un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique subsaharienne depuis plus de dix ans », selon la Banque mondiale. Sur la période 2012-2019, le pays a enregistré en moyenne un PIB réel de 8,2%. En 2022, la Côte d’Ivoire comptait 28 160 542 habitants avec 2 486,4 dollars de PIB par habitant.

Quels sont les pays les plus riches d’Afrique selon le PIB par habitant en 2024 ?

52è au plan mondial, les Seychelles occupent la première place africaine. C’est le pays le plus riche d’Afrique selon le PIB par habitant (PIB-PPA). Il est immédiatement suivi de l’Île Maurice, 66è dans le classement mondial. Voici les 10 pays les plus riches d’Afrique en 2024 selon le PIB par habitant (exprimé en dollars).

1- Seychelles (41 829)

2- Île Maurice (29 349)

PUBLICITÉ

3- Botswana (19 394)

4- Gabon (19 165)

5- Guinée équatoriale (18 363)

6- Egypte (17 123)

7- Afrique du Sud (16 211)

8- Algérie (13 682)

9- Tunisie (13 249)

10- Eswatini (11 859)

Quels sont les pays les plus riches d’Afrique de l’Ouest en 2024 avec le PIB par habitant ?

En Afrique de l’Ouest, le Cap-Vert est le pays le plus riche en 2024 considérant le PIB par habitant. Le pays comptabilise 9909 dollars et se classe 13è en Afrique et 127è au plan mondial. Le trio de tête est composé du Cap-Vert, de la Mauritanie et de la Côte d’Ivoire.

1- Cap-Vert

2- Mauritanie

3- Côte d’Ivoire

4- Ghana

5- Nigeria

6- Sénégal

7- Bénin

8- Guinée

9- Guinée-Bissau

10- Gambie

Après le top 10 des pays les plus riches d’Afrique de l’Ouest, on retrouve le Togo (11è), le Burkina Faso (12è), le Mali (13è), la Sierra Leone (14è), le Libéria (15è) et le Niger (16è) qui vient en dernière position.