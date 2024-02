Dans un communiqué officiel consulté par Afriquesur7, le CNDH apelle à l’arrêt des opérations de déguerpissement lancés par le District autonome d’Abidjan.

Opérations de déguerpissement à Abidjan : Le CNDH prend position

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a constaté après une mission sur le terrain que les opérations de déguerpissement entamées par le District autonome d’Abidjan à Yopougon Gesco ont été menées « sans concertation avec les autorités municipales ni concertation avec les populations concernées ».

Le CNDH note, par ailleurs, que « plusieurs commerces et habitations, ainsi que des biens privés et sociocommunautaires (établissement scolaire de plus de 2000 élèves, églises, mosquées, centres de santé, boutiques…) ont été détruits par les engins déployés sur place ».

Le Conseil national des droits de l’homme dénonce ces opérations de déguerpissement menées au mépris des droits fondamentaux des personnes impactées privées du droit à un logement, du droit à la sécurité, du droit à la santé, du droit à un bien être et du droit à l’éducation.

Aussi, Namizata Sangaré, présidente du CNDH, préconise-t-elle l’arrêt immédiat de ces déguerpissements afin de préserver la dignité et les droits élémentaires des populations.