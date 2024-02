Avec la couverture de l’actualité de Tidjane Thiam par les médias étrangers, le fait est assez rare pour être souligné. Il est de notoriété que la presse internationale ne rend compte, à l’international, que de sujets intéressant son lectorat extérieur. Et en général, ce sont des sujets qui portent sur « le train en retard » et non « le train à l’heure ».

Ainsi, on notera que la grâce accordée par le Chef de l’État de Côte d’Ivoire, M. Alassane Ouattara, à certains prisonniers politiques a fait le tour du monde parce qu’elle se situe dans la ligne de la grave crise postélectorale de 2010 très commentée par la presse internationale à l’époque. Tidjane Thiam a tout de même été cité dans les médias étrangers sans grande manœuvre politique de sa part.

Tidjane Thiam, chaque pas scruté !

De même, lorsque Macky Sall met à mal la démocratie sénégalaise, jusque-là considérée comme exemplaire en Afrique, les médias internationaux s’en mêlent. Cependant, il y a aussi des cas où c’est l’auteur des faits relatés, qui justifie l’intérêt que lui porte la presse internationale.

C’est dans cette série que se classent les MESSI, Cristiano Ronaldo, etc., dont tous les journaux parlent, même pour des actes qu’ils posent et qui sont sans enjeu sportif.

Récemment, un banal contentieux commercial, comme il y en a des milliers par jour entre associés, a été rapporté par le Financial Times. Il s’agissait du SPAC du Ministre Tidjane THIAM et de son associé chinois Zeng.

PUBLICITÉ

Un observateur du Financial Time (journal de référence dans le milieu financier) avait fait écho de ce contentieux parce que le nom de Tidjane THIAM y était associé. Certains ont eu des difficultés à le croire.

Voilà que plus près de nous, une rencontre entre les délégations de l’ouest de la Côte d’Ivoire, Zone Zady, et le président du PDCI-RDA, sujet très local et interne, est traitée par le très référencé journal Le Monde.

Difficile de trouver pareils exemples en Côte d’Ivoire.