Le groupe pétrolier Italien ENI et son partenaire ivoirien PETROCI ont annoncé une découverte d’hydrocarbures, baptisée CALAO, dans le bassin sédimentaire offshore de la Côte d’Ivoire. Cette trouvaille, la deuxième plus importante dans le pays, ouvre de nouvelles perspectives économiques et sociales pour la nation ouest-africaine.

Côte d’Ivoire : après Baleine, une autre hydrocarbure découverte

Ce jeudi, au terme de son entretien avec le Président de la République, Alassane Ouattara, le Président-Directeur Général d’ENI, Claudio Descalzi, a annoncé une nouvelle grande découverte de gaz naturel et de pétrole très léger dans le bassin sédimentaire offshore de la Côte d’Ivoire, indique un communiqué de la présidence ivoirienne.

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a également confirmé cette importante découverte. < Le Groupe pétrolier italien Eni, en partenariat avec PETROCI Holding, a réalisé début mars 2024, une nouvelle découverte majeure d’hydrocarbures, dénommée CALAO, sur le bloc pétrolier CI-205. CALAO, situé à environ 45 kilomètres au large des côtes, et à 120 km à l’ouest du gisement Baleine, est la deuxième plus importante découverte en Côte d’Ivoire », a annoncé Mamadou Sangafowa-Coulibaly.

« Cette nouvelle découverte fait suite au forage du puits Murène-IX, d’une profondeur de 2 800 mètres à partir du fond marin, dans une tranche d’eau de 2 200m, soit une profondeur totale de 5 000m », a-t-il ajouté.

Outre les retombées économiques directes, cette découverte offre des opportunités de développement social pour la Côte d’Ivoire. ENI et PETROCI ont également annoncé des investissements dans des domaines tels que la formation, l’éducation, la santé, la conservation de la forêt et l’agriculture. Ces initiatives visent à soutenir les communautés locales et à promouvoir un développement durable à long terme.

La découverte de CALAO représente un jalon majeur pour l’industrie énergétique ivoirienne et va sans doute renforcer sa position sur la scène internationale.