Le chanteur Coupé-décalé, DJ Kilabongo n’est pas content de la Team Paiya et Tamsir. Il s’est indigné de l’utilisation de la mélodie de sa chanson ‘’Konami’’, dans celle de ‘’Fimbu’’. Après sa sortie médiatique, l’un des membres de la Team, Zagba le Requin est sorti pour répondre sagement à l’artiste.

Zagba le Requin : ‘’La Team et Tamsir vont aller rendre visite au doyen pour lui expliquer les choses normalement’’

Depuis près de 24 heures, la toile s’enflamme au sujet d’une autre affaire de plagiat de mélodie. Et c’est le chanteur Coupé-décalé, DJ Kilabongo, qui a sorti en 2004 son tube intitulé ‘’Konami’’, qui crit sur les toits que la mélodie de sa chanson lui a été volée par Tamsir, le réalisateur de la chanson à succès ‘’Fimbu’’, de la Team Paiya en featuring avec le rappeur Didi B.

L’artiste est même passé sur les antennes de NCI ce lundi 18 mars dans l’émission ‘’Show Buzz’’, pour donner plus ample explication suite à cette situation. Il a exprimé aussi sa satisfaction quant au succès de cette chanson avec un brin de la mélodie ‘’Konami’’. Quelques heures après son passage sur le plateau de ce programme télévisuel très suivi en Côte d’Ivoire par de nombreux téléspectateurs, l’un des chefs de file de la Team Paiya, Zagba le Requin s’est exprimé sur sa page Facebook. ‘’Force à vous, sinon Tamsir a appelé le vieux Max Héro qui est le compositeur du beat pour avoir son accord. C’est lui le compositeur du beat et il a eu l’accord de Max Héro vu qu’il n’utilise pas les paroles, c’est d’abord le beat donc il doit faire appel au compositeur qui est déclaré au Burida c’est ce qu’il a fait normalement’’, écrit-il.

Dans ses propos, le cadet de Nesmonde Dokui a fait savoir qu’ils ont souhaité rencontrer DJ Kilabongo, mais l’arrangeur Tamsir était à Paris pour sa tournée. ‘’A peine arrivé, ‘’magnan’’ (NDLR : polémique), est déjà sur lui. Aucun membre de la Team Paiya a été appelé pareil pour Tamsir. Le vieux DJ Kilabongo, c’est un monument du couper décaler l’eau ne peut pas sauter caniveau mais comme nous sommes dans un système où le buzz passe toujours avant les vraies informations donc on est dedans après tout ça la Team et Tamsir vont aller rendre visite au doyen pour lui expliquer les choses normalement, car c’est le doyen et nous avons un grand respect pour lui et son travail’’, précise-t-il.

En plus de cela, c’est avec un proverbe qu’il a terminé sa déclaration. ‘’La Team te bognan vieux (NDLR : rendre hommage en nouchi). Les branches de l’arbre ne regardent jamais dans la même direction mais elles ont un tronc ’en commun et ce tronc c’est la musique qui a produit un bon fruit comme le konami qui produit aujourd’hui un bon fruit qui est le fimbu au plaisir des fans. Vive la musique. Vive la culture’’, dit-il.

La sortie emprunt de sagesse de Zagba le Requin a été saluée par de nombreuses personnalités publiques en commentaire comme Le Molare et Serge Defalet sous la publication. ‘’Très sage je vais l’appeler c’est pas pour rien que je suis prêt pour toi et mon Samo depuis des années ! Vous savez faire’’, ‘’Continu comme ça fils Zagba le requin tu est sur la bonne voie de la sagesse ! Bonne chance et bon courage pour le Casino de Paris ! La télé sera allumée, force à toi’’, peut-on lire.