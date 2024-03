L’importance croissante du port de Lomé au Togo en tant que pivot crucial pour le transit de marchandises en Afrique de l’Ouest, notamment vers les pays enclavés tels que le Burkina Faso, le Niger et le Mali reste et demeure une évolution spectaculaire.

Togo: le port de Lomé enregistre un trafic croisant

Le port de Lomé est devenu vital pour le transit de marchandises en Afrique de l’Ouest, avec 92% du trafic en transit provenant des pays de l’Alliance des États du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Niger et Mali. En effet, le Burkina Faso détient la plus grande part du trafic en transit, représentant 80,48%. Cela souligne son importance cruciale pour les échanges commerciaux du Burkina Faso, qui dépendent largement des voies terrestres et des ports des pays côtiers pour ses importations et exportations.

En outre, le Niger et le Mali suivent avec des parts respectives de 7,63% et 4,55% du trafic en transit. Ces pays enclavés dépendent fortement des corridors de transport pour leurs échanges commerciaux internationaux. En réalité, le volume de transit au port de Lomé a connu une augmentation constante depuis 2019, en raison des efforts du gouvernement togolais pour améliorer l’infrastructure logistique du port et renforcer la coopération avec les pays de l’Alliance des États du Sahel.

En clair, le port de Lomé est en train de devenir un hub régional stratégique pour le commerce en Afrique de l’Ouest en raison de sa proximité avec les pays enclavés et de ses investissements dans les infrastructures et les services. Pour le Burkina Faso, le Niger et le Mali, le port de Lomé offre des opportunités de croissance économique en facilitant l’accès aux marchés mondiaux.

Pour le Togo, cela renforce sa position en tant que centre de commerce régional. Par ailleurs, le port de Lomé joue un rôle vital dans le paysage commercial de l’Afrique de l’Ouest, offrant une voie essentielle pour le transit des marchandises vers et depuis les pays enclavés de la région, tout en contribuant au développement économique régional. .