Plus besoin de s’arracher les cheveux pour voyager à Libreville au départ de Bangui. Au mois de mai, Afrijet va atterrir à l’aéroport International Bangui-M’Poko. L’accord de partenariat a été signé le 29 février 2024, entre le ministre Centrafricain des transports et son homologue du Gabon. Cette nouvelle ligne est considérée, comme un outil d’intégration sous-régionale et elle favorisera le désenclavement de la Centrafrique.

L’accord est conclu, en marge de la réunion des ministres de l’aviation des pays membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) à Bangui. Pendant cette réunion, le Premier ministre Centrafricain Félix Moloua, a rappelé aux ministres présents à Bangui, que l’aviation civile favorise la libre circulation des populations et, « facilite les échanges commerciaux, stimule le tourisme et les liens entre les peuples ».

Le lancement de cette nouvelle ligne entre Libreville et Bangui, constitue l’un des engagements majeurs de la CEMAC. Ces engagements majeurs consistent à faire de la CEMAC, « un espace économique intégré et émergent, où règnent la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain » dans la zone, a précisé Félix Moloua.

A Bangui, les ministres de l’aviation civile ont aussi abordé la question de la sécurité aérienne. Cette question demeure, une priorité absolue avec des défis importants à relever. C’est ainsi, que ces ministres ont jugé nécessaire, l’intégration des technologies innovantes et durables dans la gestion de la sécurité aérienne en zone CEMAC.

Afrijet, est une compagnie aérienne gabonaise. Elle assure des liaisons régulières avec plusieurs aéroports au Cameroun, au Gabon, à Sao Tomé, au Congo, au Bénin et en Guinée équatoriale. C’est en 2016, que Afrijet avait commencé à assurer des vols intérieurs réguliers dans tout le Gabon, avant de les étendre aux pays voisins. La compagnie Afrijet était désignée en 2019, la première compagnie de la zone CEMAC.

Cette nouvelle offre de desserte, répond à la demande des voyageurs au départ de Bangui vers Libreville ou, au départ de Libreville vers Bangui. Ces voyageurs, ont exprimé le besoin d’avoir un vol direct entre ces deux capitales. Cette offre participe aussi, à la volonté de la compagnie Afrijet qui consiste à étendre ses activités en Afrique. Son objectif, c’est de de rester le leader du trafic aérien en zone CEMAC.