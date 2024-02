Champions d’Afrique avec les Éléphants de Côte d’Ivoire, Emerse Faé se projette déjà sur la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2025.

CAN 2025 : Emerse Faé vise un nouveau sacre au Maroc

Nommé sélectionneur par intérim de la sélection ivoirienne après la lourde défaite face à la Guinée-Équatoriale en phase de groupe, Emerse Faé a conduit les Éléphants au sacre. Le technicien ivoirien a réussi l’exploit de remporter la CAN 2023 à domicile. Pour s’offrir cette 3e étoile continentale, les Éléphants ont éliminé notamment le Sénégal, champion d’Afrique en titre, les Aigles du Mali et les Léopards de la RDC.

Un parcours digne de champion. Et le sélectionneur Emerse Faé qui a conduit son pays à sa 3e étoile continentale croit à un nouveau sursaut dans moins de deux ans. Reçu sur la RTI, le coach a exprimé son ambition de remporter aussi la CAN 2025 au Maroc. « La CAN 2025 au Maroc est un grand chantier. Nous allons présenter le trophée à nos frères marocains et le ramener », a-t-il déclaré.

Entre temps, l’avenir de l’ancien international ivoirien sur le banc des Éléphants reste en suspens. Sans doute que la FIF va le confirmer en tant que sélectionneur principal après le sacre à la CAN 2023.