Le gouvernement ivoirien a alloué 40 milliards de francs CFA pour la construction de 1100 logements sociaux, annonce le ministre Amadou Coulibaly.

Côte d’Ivoire : 1100 logements sociaux bientôt construits

Un accord de prêt d’un montant total de quarante milliards (40 000 000 000) de francs CFA, entre la Côte d’Ivoire et la Banque ouest africaine de développement (BOAD), conclu le 9 novembre 2023, permettra de financer partiellement le projet de construction de 4 300 logements sociaux et économiques en Côte d’Ivoire – tranche 1 de 1 160 logements à Abidjan PK24.

Selon Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, « l’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté à Abidjan et à l’intérieur du pays ».

Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique a aussi laissé entendre qu’il s’agit, plus spécifiquement, de fournir aux populations vulnérables et à faibles revenus des logements décents à des coûts abordables, et de promouvoir la création d’emplois dans le secteur de la construction.