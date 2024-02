L’annonce de la grâce présidentielle accordée à 51 détenus civils et militaires, ainsi que la mise en liberté provisoire de six autres personnes en Côte d’Ivoire, a été chaleureusement accueillie par l’Association des femmes et familles des détenus d’opinion de Côte d’Ivoire (AFFDO-CI). Cette décision est saluée comme un geste concret et inestimable vers la réconciliation nationale, selon l’ONG.

Grâce présidentielle en Côte d’Ivoire : l’AFFDO-CI salue la décision de Ouattara

Dans un communiqué émis après l’annonce de la grâce présidentielle, l’AFFDO-CI a exprimé sa reconnaissance envers le président Alassane Ouattara et souligné l’importance de cet acte pour la réconciliation nationale. L’association a également remercié les autorités politiques, religieuses et traditionnelles, ainsi que le corps diplomatique et un collège d’avocats nationaux et internationaux, pour leur contribution à cette décision.

L’AFFDO-CI a partagé la joie des détenus libérés et de leurs familles, tout en exprimant son soutien aux personnes encore incarcérées pour des opinions politiques. Elle a plaidé également en faveur d’une loi d’amnistie générale pour tous les détenus d’opinion. Malgré cette avancée, certains détenus, dont le commandant Séka Yapo Anselme, le lieutenant de marine nationale Ourigou et le sergent de police Togba Arnaud Marcel, demeurent toujours en détention, selon l’ONG qui a appelé à leur libération.

Pour rappel, la grâce présidentielle a été accordée lors d’une réunion du Conseil national de sécurité présidée par le chef de l’État, Alassane Ouattara, le jeudi 22 février 2024. Au total, 51 détenus civils et militaires ont été graciés avec la liberté provisoire accordée à 6 autres personnes.