Lors de la soirée de remise des trophées du CANOSCOPE 2024, le leader des études de marché et sondages en Côte d’Ivoire, OpinionWay, a révélé que la chaîne ivoirienne NCI a été distinguée comme la chaîne de télévision la plus regardée pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023.

CAN 2023 : NCI, sacrée championne de l’audience

Le 22 février 2024, l’hôtel Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a acceuilli la cérémonie de remise des prix du CANOSCOPE 2024, organisée par OpinionWay, leader des études de marché et sondages en Côte d’Ivoire. Cette soirée a permis de mettre en lumière les stratégies de communication les plus efficaces des marques durant la CAN 2023, et parmi les lauréats, NCI a été distinguée pour sa performance exceptionnelle en tant que chaîne de télévision la plus regardée pendant l’événement sportif.

NCI, une chaîne privée généraliste lancée en 2019, a été représentée par une délégation dirigée par son Directeur Général, Ange Guëi. Dans son discours de remerciement, Guëi a souligné l’importance de l’esprit d’équipe et a dédié le trophée à tous les collaborateurs de NCI, ainsi qu’aux téléspectateurs dont la satisfaction est la priorité de la chaîne. Cette reconnaissance est perçue comme un encouragement et une fierté pour l’ensemble des équipes de NCI qui ont œuvré pour offrir une expérience mémorable aux spectateurs de la CAN 2023.

Les félicitations ont également fusé de la part des représentants d’autres marques présentes à la soirée. Sahifoulaye Kone, représentant de CANAL+CAN, a salué la qualité du travail de NCI. De même, le Directeur Général Adjoint de Smart Technologies, Zein M’Roueh, a souligné l’énergie positive générée par la compétition et a félicité les annonceurs pour leur implication dans le succès de l’événement.