Ce dimanche 04 février 2024, le président de la Namibie, Hage Geingob, est passé de vie à trépas à l’âge de 82 ans. Il est mort des suites d’un cancer pour lequel il était hospitalisé.

Namibie : décès du président Hage Geingob des suites d’un cancer

Hospitalisé à cause d’un cancer, le président namibien Hage Geingob a perdu sa bataille contre la mort. Il a été arraché à l’affection de ses proches et des Namibiens. Son décès est survenu ce dimanche. « C’est avec la plus grande tristesse et à regret que je vous informe que notre bien-aimé docteur Hage G. Geingob, le président de la République de Namibie, est mort aujourd’hui », a indiqué un communiqué de la Présidence.

Le communiqué annonçant la mort du désormais ancien président de la Namibie est signé par Nangolo Mbumba, Vice-président et actuel Chef de l’Etat par intérim.