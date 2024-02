Dans le classement des pays les plus corrompus d’Afrique, la Côte d’Ivoire, bien que secouée par de récents scandales, réalise une belle percée. De l’autre côté, le Ghana voisin qui figurait en bien meilleure position fait du surplace dans les enquêtes de l’ONG Transparency International.

La Côte d’Ivoire n’a jamais vraiment été bonne élève dans le classement des incorruptibles. Le pays a très souvent figuré en mauvaise place dans les classements des pays les plus corrompus d’Afrique et dans le monde. Déjà en 2022, le pays figurait à la 82e place sur 180. Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire gagne quelques places précieuses en arrivant à la 90e place, soit 8 places qui montrent le recul de la corruption dans le pays.

À noter que plus on est proche de la 1ʳᵉ place du classement des pays les plus corrompus d’Afrique, plus la situation est désespérante. S’éloigner des premières places est donc une bonne chose et la Côte d’Ivoire, malgré l’affaire non élucidée du FER, se porte mieux.

En effet, un audit au FER a révélé un détournement de près de 35 milliards par l’ancien DG. Depuis la démission de ce dernier de son poste, aucun jugement n’a eu lieu. Tout récemment, avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023, un nouvel audit a révélé que l’argent des recettes des passeports ivoiriens récolté par SNEDAI ne figurait pas dans les comptes.

Ces deux affaires n’empêchent visiblement pas la progression de la Côte d’Ivoire dans les meilleures places au classement des pays les plus corrompus d’Afrique et du monde.

Tout près de la Côte d’Ivoire se trouve le Ghana, une des meilleures démocraties en Afrique de l’Ouest depuis les années Jerry Rawlings. Ce pays faisait qui faisait la fierté de la sous-région ouest-africaine a soudainement cessé de progresser vers les bonnes vertues. Le Ghana est classé derrière le Sénégal, 46e d’Afrique.

Les pays les moins touchés par la corruption sont le Rwanda 49e, le Botswana 50e et les Seychelles (51e).

Le classement des pays les plus corrompus d’Afrique est publié tous les ans par Transparency International, une ONG réputée dans la lutte contre la corruption dans les pays et à la tête des institutions gouvernementales mondiaux.

Classement des pays les plus corrompus d’Afrique en 2024

1 Somalie

2 Sud-Soudan

3 Guinée équatoriale

4 Libye

5 Burundi

6 Tchad

7 Comores

8 République démocratique du Congo

9 Soudan

10 Érythrée

11 République du Congo

12 Guinée-Bissau

13 République centrafricaine

14 Zimbabwe

15 Liberia

16 Madagascar

17 Mozambique

18 Nigeria

19 Guinée

20 Cameroon

21 Gabon

22 Mali

23 Djibouti

24 Mauritanie

25 Kenya

26 Togo

27 Niger

28 Angola

29 Malawi

30 Égypte

31 Sierra Leone

32 Algérie

33 Éthiopie

34 Gambie

35 Zambie

36 Maroc

37 Maldives

38 Côte d’Ivoire

39 Tanzanie

40 Tunisie

41 Burkina Faso

42 Kosovo

43 Afrique du Sud

44 Benin

45 Ghana

46 Sénégal

47 Namibie

48 ‘île Maurice

49 Rwanda

50 Botswana

51 Seychelles