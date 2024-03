Maitre Zehouri Paul-Arnaud Bertin fait partie de la nouvelle équipe de Tidjane Thiam. Nommé haut représentant, il a tenu à exprimer sa gratitude au président du PDCI-RDA.

PDCI-RDA : Zehouri Paul-Arnaud nommé haut représentant du Goh-Djiboua

Tidjane Thiam a dévoilé la liste des membres de son équipe le mardi 5 mars 2024 au cours d’une cérémonie à la Maison du parti à Cocody. Me Zehouri Paul-Arnaud Bertin a été choisi par le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire pour le représenter dans le Goh-Djiboua.

« Je ressens le poids de cette responsabilité et je mesure l’ampleur de la tâche qui m’incombe. Cette nomination est bien plus qu’une marque de confiance personnelle. Elle est un appel au service, un engagement envers notre communauté et une opportunité à œuvrer pour un avenir meilleur dans le district que nous chérissons tant », a dit le tout nouvel représentant de Tidjane Thiam dans le Goh-Djiboua.

Par ailleurs, il n’a pas manqué de traduire sa gratitude au président du PDCI-RDA. « C’est un leader visionnaire, dévoué au bien-être de notre nation, et je suis honoré par la confiance qu’il a placée en moi. Sa sagesse et son engagement envers les valeurs du PDCI-RDA sont une source d’inspiration constante », s’est-il exprimé.

Dans le même temps, il s’est engagé à travailler sans relâche pour mériter cette confiance et contribuer au renforcement de son parti. « Ma mission en tant que haut représentant sera guidée par le désir de servir notre district ( GAGNOA- DIVO ) avec intégrité, transparence et engagement. Je compte sur votre soutien, sur la force de notre union, pour faire de cette période une étape fructueuse dans l’histoire de notre communauté », a-t-ilajouté.

Me Zehouri de s’est voulu reconnaissant à la ministre Léopoldine Coffie Tiezan pour son leadership éclairée et son amour sans précédent à sa modeste personne.