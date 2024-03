L’honorable Adjaratou Traoré a vigoureusement dénoncé la démolition des quartiers Gesco et Boribana par le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, Cissé Bacongo.

Adjaratou Traoré accuse Bacongo de ruiner le Projet d’aménagement des quartiers restructurés d’Abidjan

Adjaratou Traoré, députée de Koumassi, fait savoir qu’en tant qu’élue de la Nation, elle ne pouvait pas rester silencieuse devant les déguerpissements initiés par Ibrahim Cissé Bacongo. Tout en marquant sa compassion envers les populations déguerpies, la parlementaire est revenue sur le Code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain en son article 4 qui dispose que « L’Etat et les collectivités territoriales ont le devoir de planifier et d’organiser l’utilisation du sol en vue d’assurer, sans discrimination défavorable, aux populations, des conditions durables et optimales de vie, d’habitat, de circulation et d’offres de services publics répondant à la diversité de leurs besoins ».

« Si l’on veut embellir la ville ou sauver les populations des zones à risques d’éventuels sinistres, il faut le faire dans les règles de l’art en ne méprisant pas les textes dont nous nous sommes dotés. Le texte précité est d’autant plus clair qu’il que la politique d’embellissement ou de déguerpissement doit se faire « sans discrimination défavorable, aux populations », a souligné Adjaratou Traoré.

Pour elle, ce qui s’est passé à Gesco, surtout la destruction malencontreuse du Collège Cha Hélène, est symptomatique de ce qui s’est maintes et maintes fois déroulé à Koumassi.

« Des quartiers entiers comme Houphouët-Boigny I et II totalement ravagés sans mesure d’accompagnement au motif que les populations pauvres vivaient dans un état d’animalité et de non vie », a-t-elle poursuivi avant de s’interroger : « Si des dispositions pour sauver l’année des élèves de l’école « Cha Hélène » sont en train d’être étudiées, alors pourquoi les deux cents (200) élèves de l’école « ADONAI » des quartiers Houphouët Boigny I et II de Koumassi ont été laissés pour compte quand leurs domiciles ont été rasés par l’ex-maire devenu ministre-gouverneur. »

Poursuivant, la députée ivoiriennes soutenu que Cissé Bacongo « par son zèle amer » ruine profondément le Projet d’aménagement des quartiers restructurés d’Abidjan (PAQRA) visant à permettre à chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne d’accéder à des conditions de vie décente, quel que soit l’endroit où il se trouve sur le territoire national.

Selon elle, c’est le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui devrait être en pôle position pour mener ce vaste projet d’urbanisation. « Que vient chercher le ministre-gouverneur dans les prérogatives du ministre en charge de l’urbanisme ? Que l’on ne me dise pas qu’il a reçu des instructions du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme surtout que ce n’est pas son ministère de tutelle », a-t-elle continué.

« Il est souhaitable de mettre véritablement en place de vraies mesures d’accompagnement social car il faut que l’homme soit au centre de toute politique de développement. C’est cela que j’appelle un développement à visage humain », a conclu l’honorable Adjaratou Traoré.