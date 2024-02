Selon une note de la FESCI, les élèves du Collège Cha Hélène, dont l’établissement a été détruit, reprendront le chemin de l’école le mardi 5 mars 2024.

Yopougon Gesco : Bonne nouvelle pour les élèves du Collège Cha Hélène

Le Collège Cha Hélène a été entièrement détruit par les services du District autonome d’Abidjan dans le cadre d’une opération de déguerpissement initiée à travers la capitale économique ivoirienne. Ce sont plus de 1800 élèves qui se retrouvent ainsi sans classes pour achever l’année scolaire 2023-2024.

La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire, informée de la situation, est montée au créneau à travers son premier responsable Kambou Sié. En effet, le tout nouveau secrétaire général de la FESCI a rencontré le ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan le lundi 26 février 2024.

PUBLICITÉ

Le successeur d’Allah Saint Clair a proposé la construction de bâtiments préfabriqués pour les cours restant et recherche d’une école dans les environs pour accueillir tous les élèves. Après les échanges avec Cissé Bacongo, les responsables de la FESCI ont été reçus par le préfet de police d’Abidjan et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, sur instructions du président ivoirien Alassane Ouattara.

Il ressort de ces rencontres que les élèves du Collège Cha Hélène reprendront effectuer les cours le mardi 5 mars 2024 dans des conventions optimales.

Le secrétaire général de la FESCI affirme que les autorités ivoiriennes se sont engagées à construire des bâtiments préfabriqués pour les cours restant dans un espace proche du Collège Cha Hélène afin de faciliter le déplacement des élèves. Elles ont pris l’engagement de rechercher des écoles dans la environs pouvant accompagner les élèves.

Par ailleurs, un comité de suivi composé de l’inspecteur général du ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, du vice-gouverneur du District d’Abidjan, du fondateur du Collège Cha Hélène, du direct général adopté de la police nationale et du secrétariat nationales aux affirme académies de la FESCI aura la responsabilité de superviser ces engagements.