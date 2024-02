Une délégation du PPA-CI a pris part à l’investiture de Sié Kambou, le nouveau secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : Le PPA-CI aux côtés de Sié Kambou

Sié Kambou, 12e secrétaire général de la FESCI, a officiellement pris fonction le vendredi 16 février 2024. Le tout nouveau patron de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire succède ainsi à Allah Saint-Clair dit Makélélé.

« Nous avons placé notre mandat sous le sceau du retour aux fondamentaux et surtout sur la gestion participative et efficiente de l’école ivoirienne. Nous avons pris l’engagement devant l’histoire de défendre les intérêts des élèves et étudiants. Tant que l’école va rencontrer des difficultés, la FESCI ne dormira point », a déclaré Sié Kambou en présence des anciens secrétaires généraux de la FESCI Martial Ahipeaud, Eugène Djué, Blé Guirao, Serge Koffi et Augustin Mian.

Par ailleurs, le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire a marqué sa présence à la cérémonie d’investiture du secrétaire général de la FESCI. En effet, une délégation du bureau exécutif national de la Ligue des jeunes du parti de Laurent Gbagbo, conduite par Wayoro Aimé, responsable de l’organisation des manifestations et la mobilisation.

Il faut rappeler que la FESCI a une longue histoire avec Laurent Gbagbo, le fondateur du Front populaire ivoirien, aujourd’hui à la tête du PPA-CI. L’ancien président ivoirien a des liens étroits avec le syndicat estudiantin. C’est ce qui justifie la présence de son parti à l’investiture de Sié Kambou.