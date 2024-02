L’artiste-chanteur, le Vieux Ménékré a tiré sa révérence le week-end dans son village dans le département de Gagnoa. John Jay, qui pleure son ami, lui a rendu un hommage sur sa page Facebook.

John Jay : ‘’Tu as fait ton temps’’

Le monde du showbiz ivoirien pleure le décès du Vieux Ménékré. L’homme révélé par l’émission-gag ‘’Du coq à l’âne’’, dans les années 2000 par le l’animateur-producteur, John Jay est décédé dans sa 118ème années le week-end dans son village de Ménékré dans le département de Gagnoa. Selon les dernières informations à notre possession, Célestin Kady alias Dr VIs-à-Vis souffrait d’un cancer de la prostate et d’un problème cardiaque.

En attendant de connaître la date de ses obsèques, des messages d’hommages affluent depuis sur les réseaux sociaux. L’homme de média qui a propulsé au devant de la scène musicale le Vieux Ménékré n’est pas resté en marge. Lui qui a côtoyé l’artiste est vraiment affecté par sa disparition.

Dans une publication satirique sur sa page Facebook le dimanche 18 février, John Jay a rendu un vibrant hommage à le Vieux Ménékré.‘’Malheureusement, le temps qui était le temps, n’est plus le temps parce que tu n’es plus de notre temps mais tu as fait ton temps et je n’ai été que le canal par lequel, Dieu est passé pour te révéler à la Côte d’Ivoire et au Monde….Dr Vis-à-vis…Le Vieux Ménékré, le seul et unique Promier….Tu n’as pas vécu inutile’’, écrit-il.

Le présentateur de l’émission ‘’Y’a problème’’, sur les antennes de Life TV a prié pour le repos de l’âme de l’artiste auprès de Dieu. ‘’C’est pourquoi je me viens au sujet de toi pour te souhaiter un bon voyage dans l’au-delà et que ton âme repose en paix….Mes condoléances à toute ta famille biologique et artistique….La Côte d’Ivoire n’oubliera pas de si tôt tes fameuses phrases et expressions….Fumeur ni vague, detruyant, quelque chose de portant etc….Va en paix, Le Vieux…Tu nous as laissé dans nusculité……Merci pour Tout…’’, dit-il.