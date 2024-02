Le projet CAN’Art initié depuis le début de la CAN en Côte d’Ivoire à Yamoussoukro a pris fin le vendredi 16 février avec une cérémonie de clôture. Présent, le Maire de Yamoussoukro a félicité le promoteur et pris des engagements en faveur de la capitale politique et administrative du pays.

PUBLICITÉ

Cérémonie de clôture CAN’ART : Le Maire de Yamoussoukro fasciné par le projet

Après la victoire des Éléphants richement fêtée sur l’étendue du territoire, les populations de Yamoussoukro ont assisté le vendredi 16 février dernier à la restitution de la fresque murale réalisée par des plasticiens ivoiriens à l’occasion de la CAN 2023 dans le cadre du projet CAN’Art initié par le journaliste culturel Raymond-Alex Loukou. Cette sympathique cérémonie était présidée par le premier magistrat de la commune accompagné de la directrice régionale de la culture et de la Francophonie, de la directrice régionale du tourisme, de la représentante de la Proviseure du Lycée Mamie Adjoua et de Touré, représentant la société immobilière IBC qui s’est positionné comme mécène des arts et de la culture.

Dans son allocution, le promoteur du projet sportivo-artistique a remercié les autorités municipales d’avoir accepté d’abriter un tel projet qui met en lumière le travail des 6 plasticiens commis à cette tâche. Le choix de la commune de Yamoussoukro pour la réalisation de cette fresque est symbolique selon le promoteur car il met en exergue la ville natale du Président Félix Houphouët-Boigny symbole de paix et de concorde. Au nom de la ministre de la culture et de la Francophonie, Maïmouna Bagayoko a félicité ces artistes qui ont choisi d’embellir la cité de la paix pendant la CAN. Elle a par ailleurs salué le sens de responsabilité des artistes qui ont décidé de marquer à leur manière des « buts » à l’occasion de cette compétition continentale. Quant à la directrice régionale du tourisme et des loisirs Félicité Soumahoro, tout en remerciant les artistes pour leur contribution à la cause nationale, a souhaité que l’œuvre réalisée soit transformée en produit touristique par les bons soins de l’autorité municipale.

A son tour, le Maire de Yamoussoukro, Kouamé Kouassi Patrice alias KKP qui adhère au projet CAN’Art n’a pas tari d’éloges à l’égard du promoteur et des artistes qui selon ses propos ont donné des couleurs à sa commune lors de cette CAN. « Les belles images de cette fresque ont fait le tour des réseaux sociaux durant cette CAN et nous en sommes fiers », souligne-t-il. Avant de rassurer les artistes que sa cité est prête à implémenter ce projet sur d’autres sites qui seront identifiés par le service technique de la Mairie.

Séance tenante, il a instruit ses collaborateurs pour que dès la semaine prochaine les rencontres techniques puissent se faire afin que les premiers résultats soient visibles dans les meilleurs délais. Ange Dizoe Koffi, représentante la Proviseure du Lycée Mamie Adjoua à dit sa joie de découvrir une telle fresque qui donne de l’éclat à la commune. Même son de cloche pour M. Touré, représentant le PDG de la société immobilière IBC qui a dit la fierté de sa structure à soutenir de telles initiatives qui portent l’art et la culture au sommet. C’est par une visite guidée du site suivie d’ explications des artistes présents que la cérémonie à pris fin.