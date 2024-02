De retour en France dans son club, le champion d’Afrique Oumar Diakité fait bénéficier de sa belle forme au stade de Reims. Ainsi, à l’image de son compatriote Simon Adingra auteur d’un doublé en Premier League avec Brighton, l’Éléphant surnommé « wrou-wrou » a également marqué un but face au RC Lens pour la 22è journée de Ligue 1 dimanche 18 décembre.

PUBLICITÉ

Oumar Diakité buteur avec le stade de Reims pour son premier match après la CAN 2023

Face au RC Lens dimanche dans le cadre de la 22è journée de la Ligue 1, le néo champion d’Afrique Oumar Diakité est revenu en force. Lors de cette rencontre, le joueur a prouvé qu’il est véritablement le « wrou-wrou ». Le milieu de terrain des Éléphants de Côte d’Ivoire est titulaire pour son premier match du retour de la sélection. Une rencontre au cours de laquelle il a marqué le seul but de son équipe (41è). Mais ce but n’aura malheureusement pas suffi pour le joueur et son club de remporter la victoire, car, quelques minutes plus tard, Lens égalisait grâce à Wesley Saïd dans le temps additionnel de la première mi-temps (45è+2).

Le joueur formé à l’ASEC Mimosas, sorti à la 71è minute, aura tout donné comme à son habitude dans cette confrontation. Le retour d’Oumar Diakité a ainsi permis aux Rémois, qui étaient sur deux défaites pour leurs derniers matchs, de s’en sortir au moins avec un point. Avec cette réalisation, le joueur ivoirien est désormais à son troisième but en Ligue 1.