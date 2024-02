Au Togo, pour permettre à toutes les formations politiques de déposer leur dossier de candidatures pour les élections législatives et régionales, la date du dépôt des dossiers a été repousse. Une initiative qui a été saluée par plusieurs candidats.

La date du dépôt des candidatures pour les élections revue au Togo

Initialement prévue pour le 28, la date du dépôt des dossiers a été envoyée au 06 mars 2024. En effet, le report de la date limite de dépôt des candidatures constitue une mesure visant à garantir une participation plus large et à faciliter une représentation politique diversifiée.

D’abord, la révision à la baisse des frais de cautionnement représente également une initiative positive pour encourager la participation de diverses formations politiques. À cet effet, cela peut contribuer à créer un paysage politique plus inclusif en permettant à un plus grand nombre de candidats et de partis de s’engager dans le processus électoral.

Par ailleurs, le prolongement de la période de dépôt offre aux partis politiques et aux candidats potentiels une occasion supplémentaire de se préparer adéquatement, ce qui peut contribuer à un processus électoral plus organisé et représentatif.

PUBLICITÉ

En réalité, il est essentiel que toutes les parties prenantes, y compris les autorités électorales, les partis politiques et la société civile, collaborent pour garantir que ces élections législatives et régionales se déroulent de manière équitable et démocratique, assurant ainsi la légitimité des résultats et renforçant la crédibilité du système politique.

En clair, le respect des délais supplémentaires accordés pour le dépôt des candidatures et la collaboration entre toutes les parties seront cruciaux pour assurer la réussite de ces élections et renforcer la démocratie au Togo.