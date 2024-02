Le ministre Abdoulaye Diop en visite de travail à Moscou. Le Mali et la Russie renforce de jour au lendemain leur coopération. Ainsi, la visite ministérielle à Moscou témoigne encore une fois l’engagement des deux nations à accroître le développement de leur respectif.

Le Mali et la Russie poursuivent et renforcent leurs relations. La visite du ministre Abdoulaye Diop à Moscou a été le théâtre de développement de nombreux secteurs d’activités. Ainsi, la diversification des domaines de coopération, tels que l’économie, l’éducation, la santé et la culture, montre l’engagement des deux nations à promouvoir un partenariat complet.

En effet, la collaboration déjà établie dans les domaines économique, militaire et humanitaire démontre que les relations bilatérales entre la Russie et le Mali sont solides. Aussi, les efforts conjoints dans le développement économique, les projets d’infrastructures et la lutte contre le terrorisme reflètent une volonté commune de contribuer au bien-être des populations des deux pays.

En outre, la visite ministérielle offre une opportunité importante pour renforcer les liens diplomatiques, explorer de nouvelles opportunités de coopération et consolider l’amitié entre les deux nations. Les échanges politiques réguliers et la coopération mutuellement bénéfique contribuent non seulement au progrès socio-économique des deux pays, mais renforcent également la stabilité régionale.