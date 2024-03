L’Office Togolais des Recettes (l’ORT) a annoncé une mesure temporaire visant à réduire les coûts d’importation des véhicules d’occasion au Togo. Une initiative qui vise à réduire les dépenses et permettra aux acteurs du secteur de faire l’achat des véhicules d’occasion à des prix raisonnables.

L’ORT annonce la réduction des prix d’importation des véhicules d’occasion

En effet, cette réduction prend la forme d’un taux de dépréciation de 30 % sur la valeur des véhicules, applicable du 7 mars au 30 juin 2024. À cet effet, la décision s’inscrit dans le cadre de l’article 15 de la loi N° 2018-007 du 25 juin 2018 portant Code des Douanes National.

En plus, la réduction concerne également les véhicules en transit. Pour ce faire, les opérateurs économiques sont invités à faire valoir leurs droits en liquidant et en payant les droits dus au plus tard le 15 juillet 2024. Au-delà de cette date, la dépréciation accordée sera automatiquement annulée, comme indiqué dans le communiqué de l’ORT (l’Office togolais des recettes). En outre, cette initiative devrait entraîner une diminution des coûts d’importation, potentiellement bénéfique pour les consommateurs finaux en réduisant les prix d’achat des véhicules d’occasion.

À en croire Philippe Tchodié, le Commissaire Général de l’Office togolais des recettes, cette mesure vise à soutenir les acteurs du secteur et à répondre aux préoccupations des importateurs de véhicules d’occasion, résultant de discussions entre l’Office togolais des recettes et ces acteurs. Pour rappel, le Togo encourage toujours l’importation de véhicules électriques neufs en accordant des exonérations fiscales, une politique récemment étendue aux batteries selon la Loi de finances 2024.