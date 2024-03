La communauté musulmane au Burkina Faso débute le jeûne du Ramadan ce lundi 11 Mars 2024. L’annonce a été faite à travers un communiqué en date du dimanche 10 mars 2024 montrant le début des activités du jeûne.

Ramadan : la communauté musulmane du Burkina Faso annonce la date du jeûne

Le début du Ramadan est un moment significatif, marqué par la pratique du jeûne quotidien du lever au coucher du soleil, ainsi que par d’autres actes de dévotion et de piété. Ainsi, le Ramadan est en effet considéré comme le mois saint par excellence pour les musulmans, mettant l’accent sur la discipline spirituelle, la réflexion, la prière, la charité et le partage.

À de effet, la nuit du Destin, ou Laylat al-Qadr, occupe une place particulière dans le cœur des croyants, car c’est la nuit où le Coran a été révélé. En outre, pendant ce mois, la communauté musulmane se rassemble pour partager des repas après le coucher du soleil, renforcer les liens familiaux et communautaires, et s’engager dans des actes de bienfaisance.

C’est également une période propice à la prière et à la recherche d’une connexion plus profonde avec Dieu.

Par ailleurs, les personnes de confession musulmane au Burkina Faso et à travers le monde observent le Ramadan avec dévotion et cherchent à approfondir leur foi tout en pratiquant les enseignements islamiques. Il faut rappeler qu’en dehors du Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Tchad et d’autres pays ont lancé le début des différentes activités de jeûne du Ramadan.