Le récent rapport de Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) met en évidence les plus grands pays exportateurs d’armes dans le monde. Le top 10 est composé de grandes puissances européennes, dont la France qui occupe la deuxième place juste derrière les Etats-Unis. L’étude a été faite sur la période allant de 2019 à 2023.

Quels sont les plus grands pays exportateurs d’armes au monde ?

Les 10 plus grands pays exportateurs d’armes sont :

1- Etats-Unis : premier au classement, les Etats-Unis ont vendu des armes à 107 États entre 2019 et 2023. Il s’agit là du chiffre le plus élevé de son histoire. Le rapport indique que la part d’exportations des USA dans le volume total est passée de « 34 % entre 2014 et 2018 à 42 % entre 2019 et 2023, une hausse nette de 17 % entre les deux périodes« .

2- France : dans le top 10 des grands exportateurs d’armes, la France a fait une percée remarquable. Paris a surclassé la Russie en lui arrachant la deuxième. Entre 2014 – 2018 et 2019 – 2023, les opérations de vente d’armes de la France sont montées à 47 %. La France a envoyé ses armes vers l’Asie, l’Océanie, les États du Moyen-Orient. L’Inde a été la principale destination des exportations de la France avec 30 % des ventes totales.

3- Russie : selon SIPRI, « les exportations d’armes russes ont chuté de 53 % entre 2014-18 et 2019-23. Pour la première fois, la Russie est le troisième exportateur d’armes, juste derrière la France ». Sur la période étudiée, la Russie a vendu ses armes à un peu plus de 40 Etats.

4- Chine : la Chine est montée en quatrième position, mais son score ne s’est pas amélioré. La part totale d’armes vendues par la Chine dans le monde a chuté de 5,9 % entre 2014 et 2018 à 5,8 % entre 2019 et 2023.

5- Allemagne : les exportations d’armes effectuées par l’Allemagne entre 2014 – 2018 et 2019 – 2023 ont chuté de 14 %. Il a ainsi perdu sa quatrième place au profit de la Chine.

6- Italie : le pays est passé de la neuvième place à la sixième place. Une performance justifiée par sa force progression dans les exportations d’armes réalisées sur la période 2014 – 2018 et 2019 – 2023. Sa part dans les exportations mondiales d’armes est passée de 2,2 % à 4,3 %.

7- Royaume-Uni : les exportations d’armes en provenance du Royaume-Uni vers d’autres destinations ont chuté de 14 %.

8- Espagne : entre 2014 et 2023, la vente d’armes effectuée par l’Espagne représente 2,7 % des ventes globales dans le monde.

9- Israël : entre 2019 et 2023, ce pays a livré 2,4 % des armes vendues à l’international.

10 – Corée du Sud : la Corée du Sud a exporté, entre 2019 et 2023, 2 % de la part totale d’armes vendues dans le monde.

Aucune nation africaine ne se retrouve dans les 10 premiers pays exportateurs d’armes dans le monde. Mais lorsque l’on rallonge la liste jusqu’au 25 premiers, l’Afrique du Sud se taille la 21e place.