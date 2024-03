Le gouvernement ivoirien annonce une opération visant à répertorier les biens immobiliers de l’État. L’objectif est d’établir une cartographie précise.

Côte d’Ivoire : Le gouvernement veut sécuriser les biens immobiliers de l’État

Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement, a déclaré à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024, qu’il sera procédé à la la mise à jour du fichier des biens immobiliers de l’Etat disséminés sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger.

En effet, il a précisé que l’opération a pour but de créer un système d’information complet sur ce patrimoine estimé à 48 000 biens immobiliers, selon les projections de 2023 effectuées à partir du dernier recensement du patrimoine immobilier de l’Etat de 2014.

Afin d’établir une cartographie précise avec une identification détaillée des biens immobiliers et leur immatriculation physique, un dispositif règlementaire plus adapté, prenant appui sur une procédure spéciale simplifiée, est prévu pour accélérer le processus de délivrance des arrêtés d’affectation dans le souci de préserver davantage les intérêts de l’Etat et de développer de nouvelles stratégies de mobilisation de ressources liées à ce patrimoine national, a poursuivi M. Coulibaly.

L’opération d’un coût global de 2,3 milliards de francs CFA, se déroulera en deux phases. La première étape se tiendra sur une période de 12 mois et concerne les deux districts autonomes, les 12 chefs-lieux de districts, mais aussi les villes comptant plus de 200 000 habitants. Il s’agit notamment de Bouaflé, Duékoué, Divo et Soubré. La seconde phase, d’une durée d’un an également, se déroulera dans les autres localités du pays et à l’étranger.