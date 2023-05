Côte d’Ivoire - Mine d’Or de Yaourè (Bouaflé): Abi Richmond plaide en faveur des villages impactés

À l’occasion de la cérémonie d’inauguration de la mine d’or de Yaouré de Perseus Mining, dans le département de Bouaflé, le vendredi 19 mai 2023, le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a annoncé des actions fortes contre l’orpaillage illégal. C’était en présence des cadres et élus de la région, des têtes couronnées et de personnalités venues de l’Australie.

Depuis Bouaflé, le ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly annonce des actions fortes contre l’orpaillage illégal

Tout en saluant le Président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement de faire du secteur des Mines, du Pétrole et de l’Energie, le second pilier de l’économie ivoirienne, le ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly a relevé que depuis sa nomination au gouvernement, l’orpaillage illégal a toujours figuré parmi ses préoccupations. À cet effet, il a mis en place un groupe de travail pour réfléchir sur ce fléau. Ses services et lui sont arrivés à la conclusion selon laquelle toutes les solutions qui ont été mises en place sont pertinentes.

Cependant, il était indispensable pour lui d’ajouter une solution additionnelle qui comprendrait une composante forte de sensibilisation. « Nous aurons bientôt à parcourir le pays afin que nous nous donnions la main, tous ensemble, pour une forte sensibilisation. J’irai personnellement m’entretenir avec la Chambre des rois et des chefs traditionnels, les élus, les préfets, le gouvernement, afin que nous arrivions à juguler pour le moins ce phénomène », a souligné Mamadou Sangafowa-Coulibaly.

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie a exhorté les jeunes Ivoiriens en général et particulièrement les jeunes des localités dans lesquelles se trouvent des réserves, à s'intéresser à l'exploitation semi-industrielle et artisanale au lieu de se rendre complices d'orpailleurs venus d’ailleurs. En outre, Mamadou Sangafowa-Coulibaly s’est engagé à poursuivre les réformes dans ce secteur. Il entend d’abord doter son département ministériel, d’une politique sectorielle qui trace la vision et la voie sur des décennies.

Ensuite, il s’agira de revisiter le code minier en s’inspirant de l’expérience du code de 2014, et enfin, doter ce secteur d’un code relatif au contenu local. L’objectif de la loi sur le contenu local sera de s’assurer que les richesses qui sont créées sur nos terres, à partir d'exploitation minière, puissent permettre à la Côte d’Ivoire d’en tirer le maximum davantage pour les générations actuelles et celles à venir. Il s’agira, a-t-il dit, d’assurer le transfert des compétences. Selon le ministre, la mine d’Or de Yaouré a une capacité annuelle de 4,730 tonnes, une durée initiale de 10 ans et favorise 1 200 emplois dans la région, donc un adjuvant pour la réduction de la lutte contre la pauvreté.

Le plaidoyer de l’honorable Abi Koffi Richmond…

Au nom des populations des villages impactés par l’exploitation de la Mine d’Or de Yaourè, l’honorable Abi Koffi Richmond a d’abord rappelé le parcours de la Mine d’Or de Yaourè, depuis la Société Compagnie Minière d’Afrique (CMA) à PERSEUS MINING, en passant par CLUFF GOLD. Il a ensuite salué la mise en place du Comité de Développement Local Minier (CDLM) avant d’exhorter les autorités à penser à ‘’sauver l’avenir des populations des cinq (05) villages directement impactés qui ont tout perdu’’.

« Vraiment, nos parents ont perdu leurs terres et leurs cultures, sans compter les nuisances quotidiennes. C’est le lieu de préciser, ici et maintenant, que nous voulons la solidarité, mais dans la justice et dans l’égalité des conditions. Nous considérons qu'en ce sens, les accords obtenus, et surtout le respect desdits accords contribueront à la justice, à la cohésion et à la paix sociale, gage de la sauvegarde des intérêts en présence, pour des activités de PERSEUS MINING, dans la tranquillité au bénéfice de tous », a déclaré l’élu de la Nation.

Notons qu’à cette date, dans le secteur, 10 mines d’or industrielles, 135 000 semi industrielles et 68 000 artisanales sont en activité. La production d’or nationale est passée quant à elle de 13 tonnes en 2012 à 48 tonnes en 2022. Il est attendu 50 tonnes en 2023 et 55 tonnes en 2024.

Avec CICG