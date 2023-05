Crise postélectorale : Comment Katinan a abandonné Hanny Tchelley

Hanny Tchelley faisait partie du cercle restreint de Laurent Gbagbo pendant le règne de l'ancien président ivoirien. Durant la crise postélectorale qui a secoué le pays en 2010-2011, la réalisatrice ivoirienne a pris fait et cause pour le régime des refondateurs. Invitée sur le plateau de Life TV, la compagne de François Kency a évoqué ses rapports avec Justin Koné Katinan, l'actuel porte-parole du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire).

Côte d'Ivoire : Hanny Tchelley fait des révélations sur Koné Katinan

Au lendemain de la crise postélectorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, plusieurs personnalités proches de Laurent Gbagbo ont pris le chemin de l'exil à la suite de la chute de son régime. Hanny Tchelley Etibou est revenue sur les circonstances de son départ en exil. Elle a surtout insisté sur l'attitude de Koné Katinan à son égard pendant cette période.

"Le 30 mars, on est chez nous. Le ministre Katina est notre voisin. Un moment, je l'appelle parce qu'il y a des mouvements dans notre quartier. Je lui dis, monsieur le ministre, il y a ça qui se passe, ça ne va pas. Parce que nous, on est en toute confiance. Il me dit il n'y a pas de problème. Je suis avec le président Gbagbo, nous avons une réunion quand je finis, je te rappelle. Mais rassure-toi, il n'y a rien du tout. Je suis au salon. Après, je viens au balcon. Mon mari est assis là, je lui fais le compte-rendu de la conversation que je viens d'avoir avec le ministre Katinan", a expliqué Hanny Tchelley sur Life TV.

Toutefois, poursuit la cinéaste, à ce moment, le ministre de Budget de Laurent Gbagbo fait ses bagages pour quitter sa résidence. Ce qui a provoqué son étonnement. Mme Etibou fait également savoir que quand elle retrouve Koné Katina dans l'embarcation les conduisant à Grand-Bassam, celui-ci n'ose pas la regarder.

"Dans l'embarcation, on n'a pas de conversation, il a le regard baissé. Il y avait plein de gens dans cette embarcation (...) Il ne nous regarde pas. Il n'explique pas, il ne dit rien. On ne s'est jamais adressé la parole. C'est quelque chose qui m'a profondément choqué", s'est-elle souvenue.