Nigeria: Le fils du chanteur Fela Kuti arrêté pour avoir giflé un policier

Seun Kuti, le benjamin de la famille de feu Fela Kuti, s’en est pris violemment à un policier nigérian après une altercation. Interpellé depuis le lundi 15 mai dernier, il croupit derrière les barreaux.

Seun Kuti, fils de Fela Kuti, arrêté et placé en détention après avoir agressé un policier

Les mélomanes les plus avertis connaissent mieux deux des sept enfants de feu Fela Kuti. Il s’agit de Femi Kuti et Seun Kuti qui ont choisi de faire carrière dans la musique. Non seulement, ils ont la musique dans le sang, mais ils ont également épousé comme leur père, d’adresser des messages politiques comme le panafricanisme, la lutte contre les dictatures et l’indépendance des pays africains vis-à-vis de leurs tutelles occidentales.

Ces deux fils sont tous aussi intraitables comme leur père par le passé contre le pouvoir en place de l’époque au Nigéria. C’est ce comportement peu recommandable que le benjamin de la famille, Seun Kuti, âgé de 40 ans, a montré récemment. Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis le samedi 13 mai dernier, on voit le plus jeune fils du père de l’Afro-Beat, en train d'agresser physiquement un agent des forces de l’ordre. L'incident a eu lieu sur l’un des principaux ponts de Lagos à savoir le Third Mainland Bridge.

Après son acte, le musicien s’est rendu de lui-même le lundi 15 mai dans un commissariat de Lagos où il est depuis placé en garde à vue en attendant de passer devant les tribunaux ou être libéré sous caution après avoir payé une amende. Bien avant de se rendre à la police, Seun Kuti avait publié un message sur son compte Instagram pour accuser le policier d'avoir essayé de le tuer, lui et sa famille lors d’un accrochage de véhicule. Toutefois, son Avocat a mis en garde les policiers contre tout mauvais traitement que pourrait subir son client.