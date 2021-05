Médias: Le Groupe de presse Office Sun fête sa longévité sur les eaux ivoiriennes

Le Groupe de presse Office Sun (OS), éditeur des journaux spécialisés ‘‘Le Nouveau Navire et Le Baromètre’’, a célébré ses 20 ans d’existence, à l’auditorium de la Casitab, sise au Plateau, le jeudi 27 mai 2021.

Le Groupe de presse Office Sun a célébré ses 20 années d’existence, jeudi

La cérémonie a réuni plusieurs partenaires, opérateurs économiques exerçant dans les ports d’Abidjan et de San Pedro, dans le secteur des transports terrestres et aériens. Mais aussi, des organisations de la presse, représentées par le Gep-ci (Groupement des Editeurs de presse de Côte d’Ivoire) et du régulateur des médias en Côte d’Ivoire (ANRP) représenté par le président Koné Samba. Tous y étaient présents pour traduire leurs admiration et encouragements au directeur général du Groupe Office Sun, éditeur des journaux ‘‘ Le Nouveau Navire et Le Baromètre’’, Ouattara Siagnan, et à l’équipe qui lui est restée fidèle.

« Depuis 2001, le journal Le Nouveau Navire vogue sur les eaux des activités maritimes et portuaires quelles que soient les intempéries : en temps de vents calmes et orageux », a déclaré Ouattara Siagnan. Il a traduit par ces mots, le soutien que n’a eu de cesse à lui apporter tous ceux qui, dès les premières heures, en 2001 ont eu confiance en son projet : celui d’asseoir une presse économique spécialisée dans les affaires maritimes, portuaires, dans les transports terrestres, ferroviaires et aériens. Une façon à lui, d’accompagner les ports et de se rendre utile pour l’économie.

Il fallait un soutien de taille pour transformer ce rêve en réalité et pérenniser l’œuvre. « Nous étions là à ses débuts pour soutenir les ambitions d’un homme qui arrivait avec beaucoup de choses dans la tête mais qui n’avait pas de grands moyens. Il croyait en ce qu’il voulait faire, en ce qu’il voulait apporter (…) Il fallait que je sois là pour essayer de lui donner les premiers codes. C’est ce que j’ai fait », a indiqué Issouf Fadiga.

Pour marquer la fête d’une pierre blanche, Dr Djédjé Gnakalé, consultant international en conseils et assistance aux projets maritimes portuaires et logistiques, a fait l'intervention introductive et la modération d'un important panel sur la thématique : ‘’Les ports d’Abidjan et de San-Pedro: quelle complémentarité dans l'économie nationale ?’’. Un panel animé par MM. Tahirou Diarrassouba, secrétaire général de la communauté portuaire d'Abidjan, et Wassa Nguessan Yao, chef du pôle intelligence économique du Port Autonome de San-Pedro. Deux ports qui assurent plus de 25 millions de trafics de marchandise, représentant au moins 200 milliards FCFA de recettes douanières.

L’on retiendra qu’une grande synergie d’actions, est menée en parfaite intelligence par les deux ports au service de l'économie nationale. En 20 ans d’existence et en guise de reconnaissance, Ouattara Siagnan s’est fait le devoir d’honorer ses collaborateurs et ses partenaires. Ainsi, certains se sont vus décerner des tableaux en or, en argent et d’autres, en bronze.