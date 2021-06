Conseil régional du Tonkpi : Mabri fait adopter le plan triennal 2022-2024

Dr Abdallah Toikeusse Mabri a présidé jeudi 3 juin 2021 la deuxième réunion du Conseil régional du Tonkpi, en présence du nouveau préfet de région M. Jean Cyrille Attri.

Conseil régional du Tonkpi: Le programme triennal 2022-2024 comporte 35 Actions et 47 Opérations

Le Conseil régional du Tonkpi a tenu sa deuxième session ordinaire de l’année 2021, jeudi à Man. Présidée par le président Albert Toikeusse Mabri, cette réunion a essentiellement porté sur les questions budgétaires régissant le fonctionnement et les investissements de l’institution régionale.

A cette occasion, il est revenu à la chefferie traditionnelle portée par le chef du village de Grand Gbapleu, Doua Dénis de donner la bénédiction coutumière.

A sa suite le président du Conseil régional du Tonkpi a procédé à l’ouverture de la session ordinaire tenue à la salle polyvalente du Collège des Saints-Martyrs de l’Ouganda (CSMO) de Man sis au quartier Domoraud.

Et ce après un discours inaugural rappelant l’importance de la rencontre. “La réunion de ce jour est évidemment importante. Conformément au calendrier de la première session ordinaire adoptée le 25 février dernier, notre séance de ce jour est principalement consacrée à l'adoption du programme triennal (2022-2024) du développement de la région du Tonkpi. Nous clôturerons nos travaux par une importante présentation de projets portés par l'Ageroute dans la région du Tonkpi”, a indiqué le président du Conseil régional.

Il s’est également félicité de la présence du nouveau préfet de région qui prenait part pour la première fois à une réunion du conseil depuis sa prise de fonction, le vendredi 8 janvier dernier, lors d’une cérémonie de passation des charges présidée par l’inspecteur général de l’administration, Boni Agnimel Salomon.

Après la vérification du quorum des conseillers devant être atteint (38 conseillers présents sur 58 ) pour commencer la réunion, le conseil a valablement été ouvert pour siéger en ce jour.

Fonds de Garantie pour les jeunes et les femmes

La direction générale du conseil porté par M. Yapo Yapi a fait une communication dressant le bilan de l’exercice 2020-2021. Elle a présenté en chiffres l’ensemble des projets en cours ou en fin d’exécution ainsi que les les actions en matière d'Éducation, de Santé et le développement socio-économique basé sur la capital humain et l’extension du réseau électrique. Concernant le Fonds de garantie, sur une enveloppe de 200 millions de Fcfa, 177 millions ont été prêtés aux populations des départements de Biankouma-Sipilou, de Man, de Zouhan Hounien et de Danané avec un taux de remboursement d’environ 54%.

“Il faut informer les populations de ce que nous avons encore entre 110 et 120 millions dans les Coopec pour elles. Cependant ceux qui empruntent doivent correctement rembourser de sorte à prêter à ceux qui sont dans le besoin. L’objectif étant de lancer à la longue une microcrédit régionale dans le Tonkpi. Pour cela il faut y mettre de la rigueur et accentuer la sensibilisation des prêteurs ”, a suggéré Dr Abdallah Mabri à l’endroit de la direction générale.

Par ailleurs, la direction générale du conseil a fait savoir que le budget primitif élaboré en février dernier n’est toujours pas disponible. Cependant l’exercice 2022-2024 est réparti en trois compartiments: les actions, les opérations et les dettes.

Pour ce qui concerne l’économie des actions dotées d’une enveloppe de 360 millions au titre de l’année 2022, ce sont 35 actions tangibles à réaliser et/ou en cours de réalisation sur toute l’étendue du district du Tonkpi. Notamment celles réalisées par le Conseil régional en faveur des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables; l’appui aux confessions religieuses ainsi que le soutien à la pérennisation du Festival Tonkpi Nihidaley (activité phare du conseil régional) qui en est à sa 4e édition cette année et le fonds de soutien au comité de gestion de la radio régionale, l’octroi d’une subvention aux organisations et associations de défense contre les violences basés sur le genre et la lutte contre le Vih-Sida et bien d'autres.

Les Actions sont un ensemble d’interventions qui ont un impact direct sur la population.

Les Opérations, au nombre de 47 au titre de l’exercice 2022-2024, se chiffrent à 6 460 000 000 FCFA. Ce fonds provenant de la subvention de l’Etat de Côte d'Ivoire, est la seule source de financement du conseil. Appel a donc été lancé par la Direction générale à l’endroit des chefs de villages et de communautés afin de soutenir le conseil régional à percevoir les taxes dans les villages.

Lancement du Festival Tonkpi Nihidaley par le Conseil regional à Biankouma

Au final, le Conseil régional du Tonkpi a adopté son programme triennal 2022-2024 consacrant au moins 90% des projets au secteur Education.

En marge de la session, le président du Conseil régional Dr Abdallah Mabri Toikeusse a procédé au lancement régional du festival des Arts et de la Culture Dan dénommé Festival Tonkpi Nihidaley, à Biankouma dans l’après-midi. Il était accompagné de plusieurs personnalités dont le Sénateur Seu Tia , le député de Biankouma Mireille Singa Guéi et de la Représentante de Anne Lemaistre, cheffe du Bureau Unesco Abidjan, Mme Maïmouna Camara, administrateur du Programme Culture et du Commissaire Bleu Charlemagne, Président de la FIMADA.