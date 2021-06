Moha La Squale mis en examen pour agression sexuelle sur 5 femmes

Le rappeur Moha La Squale a été mis en examen mercredi pour "agression sexuelle" et "violences" sur au moins cinq ex-compagnes.

Placé en garde à vue lundi 14 juin, Moha La Squale mis en examen

Près de dix mois après les premières accusations, Moha la Squale vient d'être mis en examen et a fait part de sa volonté de se défendre face aux cinq plaignantes qui l'accusent de violences sexuelles, menaces de mort et séquestration.

"Les faits sont contestés et nous sommes satisfaits qu’une information judiciaire soit ouverte car Monsieur Bellahmed a la ferme intention de se défendre, ce qu’il a déjà commencé à faire", a indiqué son conseil. "Pour le reste, l’affaire sera instruite par la justice et non sur internet. Les accusations contre mon client proviennent d'appels à témoignage sur les réseaux sociaux, ce qui est une particularité très forte de ce dossier qu’il faut donc appréhender avec circonspection", a souligné une avocate du rappeur.

Tout est parti de la story de Romy, une jeune femme de vingt ans qui a porté les premières accusations contre Moha la Squale, alors en pleine ascension et devenu incontournable au-delà même de la scène rap française. Dans cette story, elle affirmait ne pas être la seule à avoir subi des violences de sa part.

Aussitôt son témoignage publié, elle avait alors reçu plusieurs dizaines de messages d’autres femmes relatant avoir été elles aussi victimes du rappeur. Une enquête avait rapidement été ouverte suite à plusieurs plaintes. Au total, cinq plaignantes accusent Moha la Squale ; trois sont ses ex-compagnes.

Qui est Moha La Squale, un ancien livreur de pizza

Élevé seul avec ses frères et sœurs par leur mère non-voyante, Mohamed Bellahmed de son vrai nom, commence à dealer à l'âge de 12 ans. En 2013, il est arrêté l'année de ses 18 ans et incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour trafic de stupéfiants. Lors de sa sortie, le rappeur est inculpé pour une autre affaire, précédant sa première interpellation.

Une fois sorti de prison, Moha La Squale devient livreur de pizza. C'est sur son scooter qu'il commence à rapper. Après avoir été la tête d'affiche du court-métrage La Graine de Barney Frydman, il entre au Cours Florent en 2016. Son premier album connaît un grand succès et est certifié disque de platine.