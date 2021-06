Euro : Le programme des quarts de finale et statistiques des huitièmes

Quarts de finale Euro 2021 - L'Ukraine, vainqueur de la Suède (2-1 a.p.) est la huitième et dernière équipe qualifiée pour les quarts. Les Ukrainiens rejoignent l'Angleterre, le Danemark, la République tchèque, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et la Suisse.

Euro 2021: Trois nations qui avaient terminé à la troisième place en quarts de finale

Fin des huitièmes de finale de l’Euro 2020. Les affiches des quarts de finale sont connues avec trois sélections qui ont terminé troisièmes lors de la phase de groupes. Parmi les huit pays qualifiés, on retrouve trois des quatre sélections qui ont fini troisièmes dans leur groupe. Seul le Portugal manque à l’appel: la Suisse (groupe A), l'Ukraine (groupe C) et la République tchèque (groupe D). C'est autant que les premiers (Italie, Belgique et Angleterre) et il faut ajouter deux deuxièmes (Espagne et Danemark).

Quatre des meilleures nations au monde seront donc tombées lors de ces huitièmes de finale. Les Pays-Bas, sortis face à une valeureuse République Tchèque; le Portugal et l'Allemagne, tombés tous deux sur, respectivement, une Belgique et une Angleterre trop forte pour eux et la France... Malgré l'élimination des Bleus face à la Suisse aux tirs aux buts, le tournoi continue et nous sommes curieux de voir qui soulèvera le trophée au bout.

Rendez-vous vendredi et samedi pour le tour suivant.

Tableau des matchs des quarts de finale Euro 2021

1er quart de finale : Belgique - Italie, vendredi 2 juillet à 21 heures

2ème quart de finale : Suisse - Espagne, vendredi 2 juillet à 18 heures

3ème quart de finale : Angleterre - Ukraine, samedi 3 juillet à 21 heures

4ème quart de finale : République Tchèque - Danemark, samedi 3 juillet à 18 heures

La première demi-finale opposera les vainqueurs des deux premiers 1/4 de finale. La seconde demi-finale opposera donc les deux vainqueurs des deux autres matchs.