Jeux olympiques : Le tableau des médailles des JO au 26 juillet

Jeux olympiques - Le tableau des médailles au 26 juillet 2021, soit après 3 jours de compétition, place la chine en tête du Classement.

Jeux olympiques: Chine, première nation au classement des récompenses en médailles

Officiellement lancés depuis le vendredi 23 juillet, le tableau des médailles des Jeux Olympiques de Tokyo commence à se remplir. A ce stade, les Etats-Unis, la Chine et le Japon ont pris la tête du classement avec un total de 6 médailles d'or. La différence entre les trois nations se joue au total des médailles, en comptant les médailles d'argent et de bronze.

La Chine (13 médailles, dont 6 or, 2 argent, 5 bronze), le Japon (6 or, 1 argent, 1 bronze) et les États-Unis (5 or, 3 argent, 4 bronze), qui ont remporté 10 récompenses sur la seule journée de dimanche, font la course en tête.

La France, elle, dispose de trois médailles au total. Romain Cannone a apporté la première médaille d'or à l'épée dimanche. Avant lui, Luka Mkheidze avait remporté le bronze en judo en -60 kg et Amandine Buchard l'argent chez les femmes dans la catégorie des -52 kg. Voici le tableau complet des médailles de ces JO 2021. Ce dernier sera mis à jour très régulièrement tout au long de la compétition.

Cinq ans après la récolte record de Rio (10 en or, 18 en argent, 14 en bronze), une de plus qu'à Pékin, la délégation française a pour ambition de faire aussi bien, voire mieux, aux Jeux de Tokyo.

Classement des médailles par Equipe